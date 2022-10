El supervisor general de Áreas Verdes de Obras Públicas del Municipio de Cataño fue arrestado este viernes como parte de un operativo realizado por oficiales federales, confirmó el alcalde Julio Alicea Vasallo durante una conferencia de prensa celebrada en la tarde de hoy, viernes.

Aunque Alicea Vasallo indicó que los oficiales se identificaron como agentes federales, y que vestían piezas que los identificaban como agentes federales, el mandatario indicó que no le dijeron a qué agencia o agencias pertenecían. No obstante, fuentes de El Nuevo Día resaltaron que el operativo fue liderado por oficiales de la División de Servicio de Inspección del Servicio Postal de Estados Unidos.

Este medio supo, además, que la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, en inglés) asistió en la intervención.

Alicea Vasallo explicó que la persona, a quien conoce pero que declinó identificar hasta tanto las autoridades federales hagan lo propio, fue reclutado por el convicto exalcalde Félix “el Cano” Delgado y transferido del Municipio de Guaynabo a Cataño el 9 de enero de 2017.

“A eso de las 1:30 me personé a la área de Obras Públicas para una visita rutinaria, para echarle gasolina al vehículo oficial, y me encontré con varios agentes federales que diligenciaban una orden de arresto contra un compañero de trabajo. Vi el momento en que fue arrestado y le leyeron sus derechos, y cuando lo colocaron dentro de un vehículo oficial”, sostuvo Alicea Vasallo durante la conferencia de prensa en la casa alcaldía.

“Uno de los agentes me reconoció y se acercó, y me llevó al agente supervisor (del operativo). Me indicó que era un arresto por cargos federales, aunque no entró en detalles y yo tampoco pregunté. Les puedo decir que estoy sorprendido con ese arresto, pues es una persona que aprecio muchísimo, una persona trabajadora y muy querida por todos los equipos de trabajo. Estamos esperando una reacción oficial por parte de las autoridades federales para conocer, a ciencia cierta, el por qué del arresto”, añadió Alicea Vasallo.

Aunque el alcalde de Cataño resaltó que desconocía los detalles en cuanto a los cargos que pesan contra el empleado, El Nuevo Día supo que, supuestamente, el arresto no tiene que ver corrupción gubernamental.

El exalcalde Delgado se declaró culpable por aceptar comisiones ilegales (kickbacks), conspiración y soborno tras recibir sobre $100,000 en beneficios personales a cambio de aprobar contratos de las empresas Waste Collection y J.R. Asphalt.

Del mismo modo, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, sostiene negociaciones con la Fiscalía federal tras ser acusado de corrupción gubernamental al aceptar comisiones ilegales y/o sobornos de Oscar Santamaría, funcionario de Waste Collection a cambio de aprobar contratos.

“A mí no me están investigando, yo soy un hombre de valores y que conozco la ley. Estoy aquí para trabajar para el pueblo. Estoy claro en cuanto a la corrupción en mi municipio y sabemos los asuntos que se están atendiendo, que no forman parte de mi administración. Realmente no quiero especular (en cuanto a los cargos); a mí no me ha llegado nada y no sabía que había una investigación contra esta persona”, subrayó el actual alcalde de Cataño.