Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina localizaron en la noche de hoy, viernes, a un joven de 16 años reportado como desaparecido por su madre y que, presuntamente, estaba armado con un arma de fuego que pertenece a su padrastro.

La desaparición de Marcos Yariel Medina Gómez, combinado con la posibilidad de que estuviese armado, provocó que el Departamento de Educación, en coordinación con agentes del Negociado de la Policía y de la Policía Municipal de Carolina, desalojaran como medida cautelar las escuelas superiores Dr. José M. Lázaro, conocida como “La Kodak”, y la Gilberto Concepción de Gracia, en Carolina.

El teniente Luis Rivera García, director auxiliar del CIC de Carolina, confirmó a El Nuevo Día que localizaron a Medina Gómez en una calle cercana a la residencia de la familia en la urbanización Los Ángeles. Sin embargo, los oficiales que lo encontraron no ocuparon el arma de fuego que, presuntamente, se llevó de la casa.

“Logramos encontrarlo caminando en una calle cercana a la calle Orión, que está cerca de la residencia de la familia. No hemos ocupado o encontrado un arma de fuego. Ahora estamos en el proceso de localizar el arma de fuego”, indicó Rivera García vía telefónica.

Tras el reporte de la madre de Medina Gómez, Cynthia Gómez Cuadrado, la Policía emitió una requisitoria de persona desaparecida en la tarde. Gómez Cuadrado indicó a la Uniformada que tuvo una discusión con su hijo y cuando regresó de buscar a su hija en otra escuela, el menor no estaba en la casa. Informó, además, que encontró la caja fuerte abierta en donde su padrastro guardaba un arma de fuego.

Imagen de Marcos Yariel Medina Gómez suministrada por el Negociado de la Policía. (Suministrada)

En una entrevista anterior, Rivera García dijo a El Nuevo Día que tenían unidades en San Juan y Carolina buscando a Medina Gómez y que no habían corroborado si se había llevado el arma de fuego, una AK-47 Mini Draco del fabricante Century Arms, es lo que se conoce como un machine pistol, o un rifle con un cañón de seis pulgadas o menos que, en esencia, es un poco más grande que una pistola tradicional.

Más temprano en el día, el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, indicó a El Nuevo Día que Gómez Cuadrado reportó que su hijo se llevó de la casa un rifle y un cargador o un abastecedor con 30 balas. El informe de persona desaparecida de la Policía luego añadió que Medina Gómez tuvo una discusión con su madre antes de marcharse de la residencia familiar.

“Llevamos media tarde en el área de Carolina, corroborando un montón de información de lugares que alegadamente fue visto... Tenemos un equipo completo, estatales, federales y municipales”, señaló Rivera Miranda, cerca de las 3:30 p.m. Añadió que visitaron unos ocho lugares del municipio tras recibir confidencias de que Medina Gómez fue visto en dichas áreas, pero hasta ese momento no habían obtenido resultados.

Desalojo “preventivo”

Por su parte, el comisionado de Seguridad de Educación, César González, indicó en entrevista con este medio que la agencia advino en conocimiento, esta mañana, de la situación, y que, según la información recibida por las autoridades, la mujer indicó que el adolescente también había expresado, en diversas ocasiones, tener problemas de rezago académico.

Ante esto, sumado al reporte de que el menor estaría armado, “se tomó la determinación de hacer un desalojo paulatino, preventivo, organizado, con guaguas escolares, con la policía de Puerto Rico y Policía municipal, para darle un espacio a que realice el proceso de investigación, rastreo de teléfono, identificación y dónde está el menor de edad”, explicó González, al tiempo que reiteró que el menor no expresó “en ningún momento” que iba a cometer algún acto contra el plantel escolar.

Señaló, en ese sentido, que la situación no se estaba atendiendo como una de tirador activo y que no ha hay una amenaza de tiroteo contra las escuelas. “Hay un niño desaparecido armado, pero no vamos a minimizar el incidente”, recalcó.

Como parte del protocolo establecido, aseguraron, mediante un proceso de identificación, que el menor no estuviese en las escuelas, se hizo el proceso de “lockdown” en lo que se certificaba ese particular “para garantizar la seguridad de todos los menores y del personal”, y luego la policía certificó que el adolescente tampoco estaba en terrenos cercanos a los planteles.

“Ahí (luego de esos pasos) entonces que se comienza con un proceso de desalojo paulatino. Aquí no fue que despachamos a los nenes para que caminaran por la avenida Monserrate, por ahí solos, no. Organizado porque no existe una amenaza directa contra el plantel”, dijo González.

Rivera Miranda, por su lado, insistió que la Policía no recibió información alguna que apuntara a alguna amenaza directa a la escuela José M. Lázaro a la que asiste el menor o al otro plantel escolar, por lo que aseguró que los desalojos fueron preventivos.

González, de otro lado, sostuvo que, tras los desalojos, el Departamento de Educación daría espacio a la Policía para que continuara con los esfuerzos de dar con el menor en lo que resta del día y durante el fin de semana. El domingo evaluarán la situación con el componente del Departamento de Seguridad Pública y tomarán medidas adicionales, de ser necesario.