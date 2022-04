La Policía en el área de Dorado y Toa Baja intenta localizar a Yarliss Negrón Ortiz, de quien se desconoce su paradero desde anoche.

Según indicó su padre, Gilberto Negrón Martínez, la joven de 18 años fue vista por última vez a eso de las 9:00 p.m. cuando iba a comenzar su turno en un negocio Burger King de la avenida Sabana Seca, en Toa Baja. No obstante, Negrón Martínez indicó a El Nuevo Día que si bien su hija entró al negocio, no ponchó y se marchó del lugar, según le contaron empleados del local esta mañana.

Negrón Ortiz no tiene transportación propia y le tocaba a su papá buscarla al salir del trabajo a las 2:00 a.m. Cuando llegó al local, el hombre lo encontró cerrado y desde entonces no sabe de ella.

Negrón Ortiz mide unos 5′0 de estatura y pesa 120 libras. Al ser vista por última vez vestía su uniforme del negocio de comida rápida.

Si tiene información sobre su paradero se puede comunicar con el teléfono del cuartel de la Policía en Levittown al 787 261-1400 o con Negrón Martínez al 787 529-0721.