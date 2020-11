El Negociado de la Policía de Puerto Rico cerró anoche el cuartel de San Sebastián (Precinto 203) luego de que se confirmaran ocho contagios activos de COVID-19 en esas instalaciones, por lo que tuvieron que enviar a todos sus efectivos a cuarentena y comenzar un proceso de desinfección.

La información fue confirmada por el portavoz de la Uniformada, Axel Valencia, quien destacó, además, que tras este cierre ya suman siete los cuarteles o divisiones policiacas que han tenido que cerrar a consecuencia de algún contagio del nuevo coronavirus que se haya confirmado.

No obstante, el presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Ismael Rivera, le expresó a El Nuevo Día que el cierre del cuartel de San Sebastián se pudo haber dado con mayor rapidez y no esperar a que aumentaran a ocho los oficiales contagiados.

“En los días de elecciones hubo dos casos activos y el cuartel se cerró, pero en esta ocasión tenemos ocho y aún no habían tomado la decisión. Ayer yo comencé a denunciar que no querían cerrarlo, pero me notificaron que ayer mismo tarde en la noche lo cerraron. Lo que también preocupa es que esto no es un lugar aislado. Estamos arrastrando los pies y no se está siendo demasiado proactivo. Estamos poniendo la salud y la vida de los compañeros policías en riesgo”, manifestó Rivera vía telefónica.

Rivera señaló que todos los oficiales del cuartel de San Sebastián fueron enviados a una cuarentena hasta tanto una prueba molecular de COVID-19 revele un resultado negativo.

Al momento, según Valencia, la Uniformada tiene 602 oficiales en cuarentena por haber dado positivo al virus o por haber estado en contacto con alguna persona contagiada. La Policía se compone de 11,478 efectivos activos.

Además, hasta hoy hay 240 contagios activos confirmados de COVID-19 a nivel isla dentro de la Policía.

“Sabemos que tenemos unos pocos compañeros que se han reportado que han fallecido por COVID-19. Y aunque reconocemos que todos los días nosotros (los policías) andamos con la muerte detrás de la oreja por las labores que se realizan, no es razón para que nos expongan a situaciones de salud o riesgo que no tienen por qué ser así”, insistió Rivera para solicitar al Negociado de la Policía a atender con prioridad y ligereza cualquier sospecha de COVID-19 en las instalaciones de la Uniformada.

Los seis cuarteles o divisiones cerrados hasta hoy son:

- División de Vehículos Hurtados de San Juan

- Unidad Marítima de Ceiba.

- Patrullas de Carreteras de Aibonito

- Precinto 203 de San Sebastián (Cuartel)

- Precinto calle Loíza

- División de Robos a Bancos

- División Liga Atlética San Juan

La División de Robos a Bancos es la que ha identificado decenas de casos de fraude contra el PUA, pero Valencia afirmó que los servicios e investigaciones han continuado a cargo de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.

“Las investigaciones no se han detenido. La División se cerró y ya se desinfectó, pero hace falta que algunos compañeros traigan la prueba negativa”, indicó el sargento.