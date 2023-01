Una mujer puertorriqueña embarazada fue asesinada por un hombre en Santo Domingo, en un crimen que ha causado consternación por las circunstancias crueles que han salido a la luz pública.

El dominicano Luis Eduardo Terrero Gómez, de 26 años, asesinó Angerilis Marrero García, de 27 años, con aproximadamente 80 puñaladas, el pasado 31 de diciembre, en el sector Villa Carmen, en Santo Domingo Este, según varios reportes de medios en República Dominicana.

De acuerdo con los informes periodísticos, Marrero García había viajado para informarle personalmente a Terrero Gómez que estaba embarazada. Tenía aproximadamente un mes de gestación.

Terrero Gómez se entregó el mismo día a las autoridades en Santo Domingo, después de confesarle los hechos de la peor forma a la madre de la víctima, Mildred García: a través de una videollamada le mostró el cuerpo ensangrentado de Marrero García.

PUBLICIDAD

García narró a Telenoticias que recibió la llamada a eso de las 10:31 a.m. “Me dice: ‘Te dije que prendas la cámara’. Cuando prendo la cámara (del teléfono), veo la cosa más horrible que cualquier madre o cualquier ser humano podría haber visto. Mi hija está dentro de una bañera, acostada, muerta, cubriéndose su barriguita”, contó.

“Él me dice: ‘Te la maté por perra’, y enganchó la llamada”, agregó.

Por su parte, María García, tía de la víctima, relató a Noticias SIN en República Dominicana que Terrero Gómez les dijo que “sabía que no debía haber hecho eso, pero que tenía muchos motivos. Pero no ha dado y no ha dado ningún motivo. ‘Anyway’, en el mundo no hay motivos para uno asesinar a una persona y menos de la forma que lo hizo”.

Mientras, el licenciado Felix Lizasuaín, secretario adjunto de Estado, a cargo de relaciones exteriores en Puerto Rico, explicó a El Nuevo Día que el mismo día de los hechos recibieron confirmación de parte de las autoridades dominicanas de que Torrero Gómez “estaba detenido por la Policía, que se había entregado y había confesado lo sucedido”.

Sin notar indicios de que podía ocurrir

Sobre Terrero Gómez es poco lo que conocen los vecinos de Villa Carmen. Dijeron al Diario Libre que solo llevaba seis meses residiendo en el área y que trabajaba en la venta de gas licuado.

Los vecinos de la casa número 9 de la calle primera del referido sector, en cuyo primer nivel de tres pisos ocurrió la tragedia, veían poco a Terrero Gómez y tenían poco trato con él.

PUBLICIDAD

Mientras, los familiares han indicado que Marrero García, quien residía en Orlando donde trabajaba en un cuido de niños, conoció a Terrero Gómez a través de las redes sociales y llevaban un año de relación, periodo en el que ella había viajado en varias ocasiones a visitarlo.

El último viaje de Marrero García fue el 24 de diciembre, cuando ambos se hospedaron en un hotel. Desde ese momento, pasaron todas las festividades juntos, sin que los familiares notarán algún inconveniente o problema entre ellos. En ese tiempo hubo frecuentes videollamadas de ambos con sus familiares.

“No hay nada que me dé para entender, lo que nosotros podemos decir es que, quizás, por celos o algún conflicto que ellos hayan tenido en el momento. Pero, para mí, algo que puede ocasionar en una pareja algo así es celo, porque no entiendo otra cosa”, dijo María García, en entrevista con Diario Libre de Santo Domingo.

“Nosotros hablamos con ella por cámara el 24 (de diciembre) y ella estaba presente, y a ellos los vimos normal. Él estaba sonriendo, le dieron la noticia a mi hermana, Mildred García, de que iba a ser abuela, me dieron a mí la noticia de que iba a ser la madrina del bebé, y a mi sobrino, que es el hermano de ella, que iba a ser el padrino. Y hablamos todos. Estaba él (Terrero Gómez) ahí en la cámara y él se veía normal y contento”, añadió.

La tía de la víctima también dijo haberle preguntado a una ahijada suya que se hospedó con la pareja en el hotel y ella también dijo no haber notado nada extraño.

PUBLICIDAD

Recordó que Marrero García había estado en República Dominicana en noviembre pasado, visitando a Terrero Gómez, como acostumbraba desde que hace más de un año.

Sobre ese viaje, Mildred informó que fue para la festividad de el Día de Acción de Gracias y que para ese entonces fue cuando se embarazó, noticia que manejaban y guardaban para darle de sorpresa a la madre de la joven boricua.

Gestionan traslado del cuerpo

La madre de Marrero García expresó que su prioridad en este momento es lograr el traslado del cuerpo de su hija a Puerto Rico.

“Aunque ya esté fría, yo pueda besarla, abrazarla, apretarla y decirle: ‘Mi amor, yo voy a llevarte para que descanses en paz’”.

De acuerdo con Lizasuaín, las gestiones para el traslado comenzaron desde que fueron contactados por el alcalde de Río Grande, donde reside la familia de la víctima, solicitando ayuda el mismo 31 de diciembre.

“Recibimos un informe preliminar que detalla el lamentable fallecimiento por heridas de arma blanca a manos de su pareja,. Habiendo confirmado el deceso, se pasa al trámite para identificarla. El periodo era de 24 horas, pero era el 31 de diciembre y había una dificultad con el pasaporte de la madre. Se orienta y deciden otorgar un poder a un familiar cercano”, explicó Lizasuaín.

El mismo día, a las 4:00 de la tarde, lograron juramentar el documento que llevó el familiar a República Dominicana para la gestión, gracias a una extensión de tiempo que concedieron las autoridades dominicanas.

El funcionario señaló que la autopsia ya fue completada.

PUBLICIDAD

“Ahora estamos en la etapa del traslado del cadáver a jurisdicción de Estados Unidos. Ya orientamos a la familia sobre el trámite, que ocurre con la autorización de la embajada de Estados Unidos en República Dominica”, apuntó.

Estimó que usualmente el proceso toma una semana desde el momento en que el cuerpo los documentos son entregados a la embajada, pero anticipó la posibilidad de alguna dilación por los días festivos que quedan de la época navideña.

“También está sujeto a la disponibilidad de transporte, por ejemplo, si usan el ferry o la vía aérea”, comentó.

Reclamo de Justicia

Los familiares de Marrero García solicitaron la pena máxima contra Terrero Gómez, quien podría enfrentar sobre 30 años de prisión.

Hasta el momento, la Procuraduría General de República Dominicana no se ha pronunciado públicamente sobre este caso.

Mildred García también manifestó su deseo de que Terrero Gómez sea trasladado para ser procesado por el crimen en Puerto Rico, aludiendo que su hija es ciudadana estadounidense.

“Yo quisiera que lo extraditaran a Estados Unidos, mi hija es ciudadana americana y que lo juzgue la justicia americana. Ese realmente sería mi mayor deseo, porque yo sé que la justicia americana no le va a dar 30 años, uno le va a dar 40 años”, manifestó Mildred García.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Aunque no le tocaría a su oficina, Lizasuaín dijo que basado en su experiencia como abogado criminalista considera que los tribunales en Puerto Rico no tienen jurisdicción para procesar el caso debido a que los hechos ocurrieron en República Dominicana.

Un juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplín, ordenó que el individuo permanezca tres meses en prisión hasta una vista pautada para marzo.