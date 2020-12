El designado contralor de Puerto Rico, Kermit Lucena Zabala defendió este domingo sus expresiones por las redes sociales, algunas de corte racista o con vocabulario sexual, indicando que las hizo como “ciudadano privado” y pidió a los legisladores que tendrán a cargo su evaluación que no las tomen en consideración.

“Esas expresiones en Twitter y en Facebook se hicieron bajo el marco de un ciudadano privado. Yo no soy funcionario de gobierno en ese momento. Soy de corte conservador y cuando veo cosas que no son afines con mi pensamiento pues las escribía y le daba retuit en mi carácter de ciudadano privado”, dijo Lucena Zabala en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Cuestionado si sus comentarios en las redes sociales pueden descalificarlo para el cargo que debe ser evaluado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, Lucena Zabala, pidió las vieran dentro del marco en el que las hizo.

“Yo espero que no tomen esa posición porque es una posición de conservadurismo. Obviamente le tengo que decir -hace dos semanas atrás- yo no estaba en este proceso. Vine a conocer a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) el pasado lunes. Fue cuando ella me manifestó que yo era uno de los posibles candidatos (al cargo). Como funcionario público las cosas cambian. Ya represento la oficina. Es otra cosa. No es un funcionario privado”, afirmó.

“Le pediría a los legisladores que lo vean en ese contexto, que son expresiones de un ciudadano en su dia a día. En ningún momento, no es mi intención hacer quedar mal a nadie. Es mi expresión en ciertos issues de la nación americana y de nuestro país”, agregó.

Minutos después de que Lucena Zabala fuera designado por la gobernadora para el cargo de Contralor de Puerto Rico, comenzaron a divulgarse los tuits y mensajes que colgó en sus redes sociales.

En uno de ellos, Lucena Zabala se une a quienes critican la decisión de la gobernadora de mantener un confinamiento total en medio de la pandemia mientras “los legisladores y empleados públicos siguen cobrando”.

En otro retuitea un comentario en inglés que dice “por qué no puedes encontrar un negro cuando lo necesitas”.

Otro de los mensajes de Lucena Zabala está bajo el término “Sexflix”.

“Eso fue porque Netflix sacó una serie sobre unas niñas no prostitutas, pero menores de edad haciendo una serie de bailes y de cosas que fue criticado por mucha gente”, explicó el designado a este medio.