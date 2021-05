Al salir de su cita con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, Eliezer Molina, excandidato independiente a la gobernación, afirmó que continuará firme en su lucha por defender el medioambiente pese a un supuesto complot para asesinarlo que le fue comunicado ayer por las autoridades.

“Hoy aquí se ha trazado una raya. Se le ha declarado la guerra a todo aquel que quiera defender el medioambiente en Puerto Rico, porque se pretende matar a todo aquel que decida defender el medioambiente en Puerto Rico... Voy a defender el karso aunque me quieran matar. Voy a defender las costas y los recursos naturales aunque me quieran matar y luego, vamos a salir a pescar tiburones blancos”, condenó Molina a las afueras de la Comandancia de Aguadilla.

A preguntas de los medios sobre si la Policía ha identificado sospechosos, Molina se limitó a decir que hay unos posibles nombres con los cuales los agentes van a hacer su trabajo y aseguró que ya existe una querella.

Criticó, además, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), pese a que las confidencias fueron comunicadas al CIC por agentes federales. “Si el FBI tenía conocimiento de que se le iba a hacer daño a una persona, debió intervenir y no, como siempre, delegar a la Policía para después de que ellos hagan el trabajo, venir ellos a buscarse el crédito”.

“Agradezco a la Policía de Puerto Rico por ser tan diligente y ser consciente del daño que se estaba planeando en mi contra, mas no así al FBI que una vez más demuestra mediocridad y debería estar fuera de este país y permitir que nuestros agentes el trabajo que tienen que hacer y estar personas no deben estar aquí si no están para defender al pueblo”, agregó.

Por otro lado, a preguntas sobre si estará corriendo para algún puesto político en las próximas elecciones, Molina expresó, “si no me matan antes, sí”, para luego retractarse de su respuesta categórica y decir que “probablemente”.

Ayer, Molina compartió en un Facebook Live que agentes del CIC lo visitaron a su residencia para informarle de las aparentes amenazas a raíz de todas las acciones “que yo he tomado y naturalmente por lo que hemos descubierto y hemos hecho público”.

Aunque hoy dijo que no temía por su familia, en este momento, ayer comentó que si alguien atenta contra su familia no esperará por la Uniformada y responderá él mismo.