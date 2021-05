Eliezer Molina, excandidato independiente a la gobernación en el 2020, denunció en sus redes sociales un supuesto complot para asesinarlo, según le fue comunicado por el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Aguadilla.

El político indicó en un Facebook Live que durante el día de hoy recibió la visita de agentes de dicha división, quienes le advirtieron sobre un plan para atentar contra su vida, de acuerdo a confidencias obtenidas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Molina sostuvo que mañana a las 10:00 a.m. comparecerá a las oficinas del CIC en Aguadilla para recibir mayor información sobre la situación.

Este medio se comunicó con el Departamento de Seguridad Pública para obtener más detalles sobre el tema, pero al momento no han contestado la petición de información.

“Hace varios minutos acaba de ir a mi casa el CIC, esos son los que bregan con crímenes, para decirme y notificarme que, por confidencias del FBI, ellos tenían que notificarme a mí que están haciendo un complot para asesinarme a raíz de todas las acciones que yo he tomado y naturalmente por lo que hemos descubierto y hemos hecho público”, mencionó en la red social.

Puedes ver el vídeo aquí:

“Yo cuando entré y me dediqué a intervenir con la injusticia social y cuando decidí acabar con la corrupción -o por lo menos combatirla- yo sabía en lo que estaba entrando. Y ese día hablé con mis hijos, les expliqué, chiquitos, a lo que papá se iba a enfrentar a los resultados de las acciones que iba a tomar y ellos están muy claros”, agregó.

Molina dijo que recibe amenazas constantemente, pero destacó que estas corresponden a “las últimas acciones que nosotros hicimos”, aunque no fue más específico.

Durante su intervención, comentó que no tenía miedo de las amenazas. Añadió que si alguien atenta contra su familia no esperará por la Uniformada y responderá él mismo.

“Yo sé que por hacer esto público tal vez él no lo vaya a intentar, pero yo te voy a decir algo: ‘A mí no me van a parar. Yo miedo no les tengo. Yo te voy a pagar. Si a mis hijos les cae un rayo, una centella, un accidente de tráfico lamentable y desgraciado yo no voy a ir al FBI, yo haré que tú llores las mismas lágrimas que yo voy a derramar. Porque yo sé quién tú eres y yo te voy a pagar, yo te voy a pagar’”, expresó.

El excandidato a la gobernación le pidió al FBI acción más allá de solo hacerle una advertencia.