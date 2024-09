En condición de cuidado un motorista tras choque en Camuy

De acuerdo con la investigación realizada por el agente George Angelucci Valentín, se establece que “el conductor Abdiel Álvarez Soto de 26 años, residente de Camuy, (conductor no autorizado), conducía su motora, marca Veloce, modelo Bashan, de color anaranjada, año 2017, (marbete expirado, exhibía una tablilla no autorizada)” por el lugar antes mencionado “a una velocidad que no le permitió el control y domino del volante”.