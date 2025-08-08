Encuentran el cuerpo baleado de un hombre dentro de un auto en Río Piedras
El CIC de San Juan investiga el crimen
8 de agosto de 2025 - 6:29 AM
La Policía investiga el asesinato de un hombre reportado la madrugada del viernes en Río Piedras.
El informe preliminar de la Uniformada destaca que el crimen ocurrió en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires.
Agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Allí encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.
