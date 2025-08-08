Opinión
8 de agosto de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo baleado de un hombre dentro de un auto en Río Piedras

El CIC de San Juan investiga el crimen

8 de agosto de 2025 - 6:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El choque fue cerca del cuartel de la policía en Río Piedras. (GFR Media)
El crimen ocurrió en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el asesinato de un hombre reportado la madrugada del viernes en Río Piedras.

El informe preliminar de la Uniformada destaca que el crimen ocurrió en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires.

Agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Allí encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
