Encuentran hombre sin vida tirado en el pavimento en Hato Rey

Una muerte sin causa determinada fue reportada a eso de las 7:30 a.m. del jueves en la barriada Israel , en Hato Rey, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Al llegar a la escena, encontraron el cuerpo sin signos vitales de un hombre que aún no ha sido identificado por la policía. No obstante, las autoridades señalaron que el hombre no presenta signos de violencia en su cuerpo.