Encuentran un cadáver cerca del lugar donde aparecieron las pertenencias de una mujer desaparecida en Cabo Rojo

En un informe de prensa, la Policía confirmó que el cuerpo se encontraba “en un avanzado estado de descomposición” y que no pudo ser identificado al momento.

“Una investigación particular”

Darshan Elena Campos desapareció el pasado 1 de marzo y fue vista por última vez en el residencial Santa Rita, en Cabo Rojo. No obstante, la querella de su desaparición no se hizo hasta el 7 de marzo, cuando una comerciante de la zona informó que no la había visto por varios días, pese a que esta frecuentaba su establecimiento.