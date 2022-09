A partir de hoy, lunes, los conductores que enciendan las barras de luces Lighy Emitting Diode (LED) o High Intensity Discharge (HID) en sus vehículos mientras conducen por una vía pública se expondrán a una multa.

La nueva ley contra el uso de ese equipo de iluminación entró en efecto hoy, al cumplirse los 90 días desde que el gobernador Pedro Pierluisi firmó la medida del representante José “Pichy” Torres Zamora.

El legislador, incluso, dijo que el proyecto comenzó a tener efecto desde antes que entrara en vigor.

“Estamos totalmente satisfechos y agradecidos con el gobernador de que la firmara y con el pueblo que ha respondido”, contó Torres Zamora a El Nuevo Día. “Tenemos que aceptar como sociedad que ese tipo de barra no está aprobada para las carreteras estatales y municipales”.

PUBLICIDAD

“Desde que se aprobó en junio, aunque todavía no estaba en vigor, mucha gente me ha estado llamando para agradecer porque ya no se están encendiendo. Es un alivio para mucha gente que le afectaba”, agregó.

La Ley 22 de Tránsito incluye una multa de $250 que expedirán los policías cuando vean a un vehículo con esas luces encendidas mientras está en movimiento por una carretera estatal o municipal.

Según la nueva ley, “al manejar los vehículos con estas barras de luces LED o HID encendidas se inhibe la habilidad del conductor que transita en dirección contraria de ver, dejándole prácticamente ciego. De igual forma, cuando se transita en una misma dirección y el vehículo que va detrás tiene este tipo de barras de luces encendidas, se imposibilita la visión del conductor que va adelante, pues esa luz deslumbrante se proyecta en el retrovisor”.

Asimismo, resalta que este tipo de iluminación de alta intensidad afecta a todos los conductores, “ya que por la noche la capacidad visual se reduce hasta un 20 por ciento”.

No obstante, tiene mayores efectos adversos en adultos mayores con visión nocturna sensitiva y en los que utilizan espejuelos.

El texto de la ley final solo hace una excepción para “los vehículos de motor cuyo manufacturero incluya las mencionadas luces como un aditamento de fábrica”.