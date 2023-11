Aunque los incidentes fatales en las escuelas no han sido una realidad en Puerto Rico, como en otras jurisdicciones de Estados Unidos, los planteles no están ajenos a la violencia o agresiones entre los estudiantes, por lo que el Departamento de Educación (DE) ha recurrido a aumentar sus medidas de prevención y educación socioemocional para salvaguardar el bienestar escolar.

Una de esas medidas ha sido la instalación de 10,000 cámaras en los 856 planteles escolares, un sistema de vigilancia electrónica que no tan solo permite proteger las escuelas de escalamientos, sino que sirve para responder más rápido en caso de una pelea o agresión, así como para apoyar investigaciones policiales.

En el caso de la violencia escolar, el Equipo Interdisciplinario Socioemocional (EIS) del DE atendió a 4,925 estudiantes durante el pasado año académico (2022-2023), mientras que en lo que va del semestre escolar (2023-2024) los casos suman 1,319.

A la luz de estos números, el supervisor de Seguridad del DE, César González, en entrevista con El Nuevo Día en las oficinas de la compañía encargada del manejo de las cámaras, Génesis Security Systems (GSS), en Carolina, comentó que “el Departamento ha aumentado todos los niveles de vigilancia necesarios para que las escuelas sean lugares seguros. Tenemos vigilancia electrónica y guardias de seguridad presenciales por cantidades de estudiantes e incidentes reportados”.

Según González, “es triste ver que los niños se graben cometiendo un acto de agresión y que otros niños inciten a que se cometan agresiones. Tampoco vamos a permitir que los adultos inciten a la violencia. Se han radicado casos donde papás son parte de ese proceso de agresión, incitando a los menores”.

Al respecto, resaltó que “hay personas que están, literalmente, cumpliendo (penas) por haber cometido un acto de incitación a cometer agresiones entre menores de edad. Se creó un precedente en el municipio de Guayama, cuando un papá cogió a su hija, la puso frente de la otra nena y le dijo: ‘Ahora es que tú vas a darle a la otra nena’, y empujaba a su hija para que peleara”.

Evelyn Torres, gerente de Monitoreo de Genesis, explica cómo funciona el sistema de inteligencia artificial de las alertas en las escuelas públicas. (Vanessa Serra D’az)

Alza de agresiones tras regreso de educación presencial

El jefe de la seguridad escolar pública reconoció que las agresiones entre estudiantes aumentaron cuando los alumnos regresaron a la modalidad presencial, luego de estar dos años en sus casas a raíz de la pandemia de COVID-19.

Actualmente, las regiones educativas con mayor cantidad de incidentes hasta mediados de noviembre son Caguas (16), Bayamón (13), Mayagüez (12), San Juan (12) y Humacao (11).

En esos y otros casos, el funcionamiento de las cámaras de seguridad en los planteles permite determinar, por ejemplo, quiénes incitaron o comenzaron el incidente con el objetivo de aplicar el reglamento disciplinario del DE o referir a los involucrados a las autoridades.

“Cuando los directores tienen situaciones sin resolver, como que rasparon un vehículo de un maestro o tenemos una agresión, y queremos ver exactamente cuál de las partes fue la que comenzó para aplicar el reglamento, se comunican con nosotros. Tiene que haber una investigación en curso. Esto no está para carpetear a nadie”, aclaró.

Educación compartió que ha adiestrado a cientos de guardias escolares sobre leyes protectoras de menores, violencia sexual, de género, entre otras, como parte de los requisitos impuestos a la compañía GSS. Además, ha sumado inteligencia artificial a miles de cámaras, para identificar armas de fuegos visibles.

Amenazas de tiradores activos en Puerto Rico

Educación ha enfrentado incidentes relacionados con armas de fuego durante 2022 y 2023, entre ellos el del estudiante que amenazó tirotear las escuelas especializadas University Gardens y Dr. Juan José Osuna; el del adolescente de 14 años que llevó un arma en su bulto a la Escuela República del Perú, en San Juan; así como el del menor que amenazó tirotear la Escuela Vocacional de Cidra y el del estudiante de 15 años al que se le encontró un arma de fuego en la Escuela Jesús M. Lázaro de Carolina.

María de los Ángeles Carrión, quien era la directora de la Escuela Juan Osuna cuando ocurrió la amenaza de tirador activo en diciembre pasado, contó a este medio cómo transcurrió el incidente que nunca se imaginó vivir en Puerto Rico.

“Como medida preventiva, desalojamos la escuela. (...) El estudiante matriculado en nuestra escuela había hecho unas expresiones (violentas) por un chat y un estudiante de la otra escuela fue el que nos puso en alerta. No era un estudiante que diera problema. Sorprendió a todo el mundo”, puntualizó.

Aunque compartió que esta situación fue atemorizante, Carrión aseguró que se tomaron las acciones necesarias para reaccionar rápido, al no minimizar la amenaza y prevenir una tragedia. Recalcó que la comunidad escolar recibió apoyo psicológico y se reforzaron los protocolos de tiradores activos.

“Hemos visitado varias escuelas con la posibilidad de instalar detectores de metales no invasivos. Puede ser que ubiquemos dos zafacones u objetos que parezcan tiestos y no se sepa que son detectores de metales. Estamos esperando a que la secretaría lo pueda evaluar para implementar”, indicó, por su parte, González, sobre una alternativa para atender casos en los que las armas no sean detectables por las cámaras al estar dentro de un bulto.

Factores de riesgo como raíz de la violencia escolar

La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Patricia Landers Santiago, indicó que hay ciertos factores de riesgo que contribuyen a que un estudiante sea violento o se defienda con violencia.

“Cuando vives en comunidades donde la violencia es la orden del día y hay altos incidentes de violencia, eso es lo que se aprende. Los menores también aprenden estilos de defensa, porque viven en comunidades que son violentas y en las que hay que estar probablemente a la defensiva todo el tiempo”, explicó la psicóloga clínica y escolar.

Igualmente, afirmó que la violencia en las escuelas podrían ser reflejo de que están siendo víctimas de otras conductas violentas en sus hogares.

“Lo que ven también se asume como un aprendizaje... Si papá le grita a mamá o viceversa, pues eso se aprende y hasta en un sentido se normaliza ese comportamiento”, expuso.

Asimismo, la doctora resaltó la importancia de la educación socioemocional, la cual se ha traído a las aulas del sistema público como política pública del secretario de Educación federal, Miguel Cardona. En Puerto Rico, el Departamento de Educación cuenta con 1,238 trabajadores sociales, 765 psicólogos, 934 enfermeras y 505 consejeros profesionales.

“Cuando vemos estos casos (agresiones o amenazas de tiroteos), se evidencia el poco manejo de emociones que estamos viendo en la niñez y adolescencia. No enseñamos a esos menores a que sentir coraje, tristeza o frustración está bien. Lo que necesitamos es redirigir el cómo manejamos las emociones. Educar a la niñez que, aún con coraje, se puede manejar sin provocarle daño a la propiedad u otras personas”, dijo Landers Santiago, quien fue maestra por 16 años del sistema público.

Las cámaras vigilan 24/7 todos los exteriores de los planteles escolares. (Vanessa Serra Díaz)

Disminuyen casos de vandalismo y escalamiento

Otro de los beneficios que ha traído la vigilancia electrónica es la disminución de casos de escalamientos y vandalismos en los planteles. De acuerdo con González, estos incidentes han disminuido en un 98%, con tan solo cinco casos durante este año, hasta septiembre de 2023, a diferencia de los 268 que reportaron en 2018.

“Lo que creamos son unas verjas virtuales. La idea es que, si una persona no autorizada cruza el perímetro que se creó con la verja virtual, tenemos una alerta en los operadores. Más allá de una grabación de todo el tiempo, es un sistema de detección de personas no autorizadas dentro de nuestras facilidades en un periodo establecido”, detalló el funcionario.

Añadió que “estamos protegiendo a la escuela, pero la comunidad a su alrededor se beneficia sin costo alguno. Nuestros sistemas vieron cuando una persona mató dentro de su residencia (en Toa Baja) a otra, la arrastró y la puso en la acera. La persona dijo que no la había matado, pero nuestras cámaras apoyaron a la Policía”.

Luego del huracán María, en 2017, ocurrían de siete a 10 escalamientos semanales en las escuelas. “El Departamento de Educación estaba gastando sobre 54 millones de dólares al año en gastos operacionales y en guardias de seguridad presenciales. Ahora, gastamos 18 millones”, puntualizó el jefe de seguridad.

“Nosotros despachamos a la calle sobre 20 brigadas diarias para mantenimiento de las cámaras, mantenimiento de cablería y mantenimiento de servidores”, explicó, entre tanto, el ingeniero Wilfredo Morales, de GSS.

González recalcó que el trabajo para combatir la violencia escolar es un “50/50″ entre el Estado y los padres.

“Necesitamos esa intervención en el hogar, necesitamos que sean manos amigas. La Secretaría comenzó con lo que es la integración de la parte académica. Hubo un aumento sustancial en las visitas de entrega de notas. De esa misma manera, queremos que los padres se inserten en el proceso de educación en el área de seguridad de sus hijos”, declaró González.