Víctor Sánchez Hernández, el principal sospechoso del feminicidio de la maestra Ivette Vélez Flores, fue excarcelado en la noche de hoy, jueves, por instrucciones de la Fiscalía de Caguas en lo que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) completa el análisis de las muestras de ADN que le fueron tomadas al esposo de la víctima más temprano en el día.

El capitán Carlos Alicea Contreras, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó a El Nuevo Día que Sánchez Hernández fue puesto en libertad esta noche, pero resaltó que la investigación continúa.

“En efecto, (Sánchez Hernández) fue puesto en libertad hoy, toda vez que todavía no hemos recibido los resultados de parte del Instituto de Ciencias Forenses. Se consultó con la Fiscalía de Caguas y determinaron liberarlo hasta tanto y cuando no tengamos los resultados (de las pruebas de ADN)”, enfatizó el oficial vía telefónica.

“No obstante, nosotros hemos continuado la investigación, pues no ha concluído. Mañana, temprano, vamos a retomar la investigación, y durante el día de hoy también lo estuvimos trabajando”, añadió el director del CIC de Caguas.

De paso, Alicea Contreras informó que, en respuesta a unas expresiones realizadas por familiares de Vélez Flores que temen por su seguridad, la Policía implementará un plan de patrullaje .

“Te adelanto que hemos estructurado un plan de trabajo toda vez que el hermano de Ivette y sus familiares han hecho unas expresiones (sobre su seguridad). Así que hemos armado un plan para brindarle seguridad a los lugares donde residen los familiares de Ivette. Ante esas expresiones, tenemos que adelantarnos y utilizar las herramientas que tenemos para brindarles seguridad hasta tanto y cuando recibamos los resultados, se consulte nuevamente con la Fiscalía y se determinen los pasos a seguir”, subrayó Alicea Contreras.

Aunque nunca se descartó la posibilidad de que tuviera algo que ver con los hechos, la Policía informó esta mañana que considera oficialmente a Sánchez Hernández como sospechoso del asesinato perpetrado en la carretera PR-183 en Juncos.

Desde el mediodía de ayer, miércoles, oficiales del CIC de Caguas conocían del paradero del hombre y lo citaron hasta la comandancia de ese pueblo para entrevistarlo. En el proceso, la pareja de Vélez Flores, de 61 años, fue cuestionado en calidad de esposo y no así como sospechoso ante la falta de prueba circunstancial.

Sin embargo Alicea Contreras señaló, más temprano en el día que, tras recabar más detalles que potencialmente ubican al esposo “en un vehículo cerca de la escena”, optaron por mantenerlo detenido en la comandancia por sospechas de un vínculo directo con los hechos.

“Él no ha cooperado, hoy vamos a retomar el interrogatorio, porque ya lo tenemos en calidad de sospechoso por la prueba circunstancial que tenemos... porque como él ha sido errático y evasivo, vamos a retomar el interrogatorio para ver qué él puede aportar”, informó el oficial vía telefónica.

Alicea Contreras resaltó que anoche una jueza del Tribunal de Caguas expidió, tras solicitud de la fiscal Rocío Gracia, una orden de allanamiento a la residencia del matrimonio, que queda a escasos metros de distancia del kilómetro 15.7 de la citada vía, donde se halló el cuerpo baleado de la fémina.

“Como resultado de ese allanamiento, se ocuparon dos vehículos pertenecientes al esposo, porque Ivette no conducía, y una pieza de evidencia adicional que van a ser trasladados al ICF para el análisis pericial”, detalló.

El arma utilizada en el crimen aún no está bajo custodia de las autoridades.

El oficial indicó, asimismo, que los vehículos ocupados serán sometidos a una prueba pericial.

“Dependemos del ICF. De la prueba que tenemos, necesitamos ese análisis pericial y dependiendo de eso vamos a tomar una determinación en conjunto con los fiscales”, indicó el capitán.

Cuestionado sobre si parten de la premisa de que Vélez Flores fue ultimada dentro de un vehículo y luego fue lanzada a orillas de la citada vía, el funcionario respondió: “Esa información no la descartamos, pero obviamente aquí de la prueba circunstancial que tenemos lo ubicamos a él (el esposo) en un vehículo”.

En expresiones escritas, la fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez, indicó en horas de la noche del jueves que “la investigación continúa y estamos trabajando arduamente. El caso se presentará cuando tengamos toda la prueba necesaria para prevalecer”.

No surge de la evidencia recopilada que una segunda persona ayudó o participó en este crimen.

Vélez Flores laboraba en el Centro Educativo Sueño Infantil como una maestra de salón hogar para el segundo grado. La institución educativa queda, aproximadamente, a seis minutos de la escena del crimen.

De hecho, la mujer vivía a escasos metros de distancia de donde se halló su cuerpo.

Su esposo es un trabajador retirado, confirmó la Policía. No surge de los expedientes de la Uniformada que el hombre tenga licencia para portar armas de fuego. Incluso, una compañera de trabajo de la víctima, que llegó ayer a la escena del crimen, dijo a este diario que Vélez Flores nunca verbalizó que supiera de algún arma de fuego en posesión de su esposo.

Otros de los detalles que corrobora la Uniformada es si el esposo de Vélez Flores le solicitaba que cambiara de iglesia y le cuestionaba por su cercanía con otras personas. Asimismo, investigan alegaciones acerca de que, supuestamente, la mujer compartió entre sus allegados que “tenía intenciones de separarse de él porque cada vez se tornaba más violento, pero todo era verbal”, dijo una persona, quien no quiso ser identificada, a este diario durante el día de ayer, en la escena del crimen.

Alicea Contreras reiteró que cualquier persona que tenga detalles sobre un patrón de violencia física o verbal contra una mujer o cualquier otra persona tiene la responsabilidad de alertar a las autoridades, así sea bajo anonimato.

En este caso, tanto el hermano como una compañera de trabajo de la mujer informaron ayer que ella denunció entre sus allegados que su esposo se tornaba violento y, en ocasiones, la agredía verbalmente.

Sin embargo, el capitán informó que a la región de la Policía en Caguas nunca se recibió una querella por denuncias similares contra Vélez Flores.

“Hemos hecho una búsqueda y, hasta el momento, no tenemos nada. Los vecinos y personas comentan, inclusive el hermano, que habían situaciones. Pero una cosa es que hayan situaciones y no las reporten, como pasa en mucho de los casos, y este caso no es la excepción, con este lamentable desenlace”, expresó.

Al tiempo, aprovechó para reiterar que la Uniformada garantiza un trato confidencial y responsable en el manejo de denuncias de violencia de género.

“Exhortamos a que se comuniquen al 743-2020 o al 9-1-1 sin mencionar su nombre, de manera confidencial. Esa es nuestra exhortación para cualquier persona que esté pasando por violencia de género o tengan conocimiento de algún caso”, aconsejó Alicea Contreras.

“En este caso pasó: muchas personas sabían de un patrón (de violencia de género) pero, por lo menos, de nuestros expedientes no consta que se haya reportado”, agregó.

El Observatorio de Equidad de Género, una organización no gubernamental que contabiliza la violencia de género en Puerto Rico, estima que, en lo que va del 2023, han ocurrido unos seis feminicidios. De estos, la menos tres se consideran íntimos, es decir, que fueron perpetrados por sus parejas o exparejas.

Durante la primera semana del año, Carmen Torruella Santiago, de 60 años, y Katherine Duque Bruno, de 44, fueron las otras dos víctimas mortales de la violencia machista al ser asesinadas por sus parejas.

Para el mismo momento, en 2022, el Observatorio había contabilizado unos 11 feminicidios, lo que muestra una reducción de cinco casos.

Mientras, la cifra de asesinatos acumulados en 2023 asciende a 82, cifra que representa 19 casos menos que los reportados para la misma fecha el año pasado, cuando se investigaban 101 casos.

---

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.