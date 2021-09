El pequeño de dos meses que fue traslado el sábado a una institución hospitalaria en el sur del país permanece bajo observación médica en condición estable, mientras las autoridades continúan hoy, lunes, con las entrevistas a los familiares cercanos para determinar qué pudo haber provocado las fracturas en cinco de sus costillas.

El capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, afirmó que todavía no tienen los elementos para una posible radicación de cargos.

“Hemos cerrado el círculo para que en su momento fiscalía exprese si hay motivos para la radicación de cargos o no. No se descarta nada, pero todavía no tenemos el cuadro completo para que fiscalía pueda decidir si va a radicar, si fue un incidente desgraciado o si hubo una negligencia”, afirmó el oficial en entrevista telefónica.

Dijo que los padres del menor han estado dispuestos a colaborar con las autoridades. Agregó que personal de la División de Delitos Sexuales -que tiene a cargo los casos de maltrato contra menores- ya entrevistó a los progenitores, la abuela y la bisabuela del bebé. “Hoy continuamos con las entrevistas y vamos a volver a entrevistas a los padres para corroborar unas versiones”, sostuvo Justiniano.

Sobre la condición del pequeño el capitán agregó que éste sigue bajo observación en el Hospital San Lucas, en Ponce. Dijo que, visiblemente, el bebé no tiene señales de maltrato ni hematomas. “Aquí lo más importante es la recuperación del menor y descubrir la verdad de lo que pasó”, puntualizó.

La madre llevó al menor al mencionado hospital el sábado en la noche. En una versión ofrecida a las autoridades la mujer alegó que había dejado al niño bajo el cuidado de su papá en el residencial Los Lirios del Sur.