Los familiares de Keishla Rodríguez Ortiz hacen los preparativos para despedir a la joven de 27 años, cuyo cuerpo fue recuperado ayer por las autoridades en la Laguna San José, en San Juan.

La hermana de la joven, Bereliz Nichole, indicó hoy a través de su cuenta de Facebook que pronto dará detalles del velorio. “Dios que grande eres. Que fuerte me has hecho Señor. No sabía de lo que estaba hecha. Mi Lepita estoy en los trámites de dónde vas a descansar como tú te mereces... Pronto les estaré anunciando donde se llevará a cabo el velorio y entierro”, expresó.

Rodríguez Ortiz fue reportada como desaparecida por su familia el jueves, lo que provocó que la Policía activara la “Alerta Rosa”, un mecanismo creado en ley con el propósito de contar con mayores mecanismos de protección para las mujeres de 18 años o más desaparecidas o secuestradas.

Tras días de intensa búsqueda y recibir varias confidencias, el sábado las autoridades recuperaron el cuerpo sin vida de una mujer que, posteriormente, el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) confirmó que se trataba de Rodríguez Ortiz.

“Es fuerte lo que mi familia está pasando, pero se le agradece el espacio que nos dieron. (Gracias) al pueblo de Puerto Rico por preocuparse, a la Policía de Puerto Rico, a todos, es bien lamentable, pero que Dios me los bendiga a todos...Justicia para Keishla”, expresó Bereliz Nichole el sábado en la noche tras la identificación -por parte de su familia- del cadáver en el NCF.

Temprano esta tarde, el cuerpo de la joven aún no había sido entregado a la familia.

Desde el momento que el caso trascendió públicamente, la familia de Rodríguez Ortiz ha identificado al boxeador Félix Verdejo -con quien alegan la joven sostenía una relación sentimental y de quien estaba embarazada- como el responsable de su desaparición. El púgil, sin embargo, no ha sido identificado como sospechoso en ninguna de las etapas del proceso por las autoridades.

Verdejo fue citado por la Policía y aunque acudió al Cuartel General no respondió a las interrogantes de las autoridades. Esta madrugada, una guagua propiedad de Verdejo fue ocupada por la Policía para su inspección.