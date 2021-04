El jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, informó esta mañana que un gran jurado federal acusó a 12 personas por fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) que resultó en el robo ilegal de $419,580.

Según el fiscal, nueve de esas 12 personas fueron arrestadas esta mañana y esperan por el arresto de otra personas. Dos de ellas ya enfrentan la justicia por casos separados.

Las investigaciones, dijo Muldrow, sobre este robo ilegal de dinero comenzaron tras recibir varias confidencias. El esquema consistía en la solicitud de la ayuda federal brindando información falsa sobre el trabajo de la persona y su seguro social.

Al tiempo, el jefe de la Fiscalía federal dejó claro que continúan investigando otros esquemas de fraude y solicitó a las personas que pudieron haber incurrido en este crimen que cooperen y se entreguen a las autoridades lo más pronto posible.

“A las personas que han incurrido en ese esquema y no los hemos acusado todavía, comuníquense con las agencias de ley y orden y brinden su información. Mientras más pronto hablen, menores serán las consecuencias para usted y su familia. Los exhorto a que no se arriesguen y no cometan fraude porque les va a salir caro. Hay demasiadas ayudas federales, no abusen”, manifestó Muldrow.

Revive la conferencia de prensa aquí:

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a 20 años de prisión por fraude al Servicio Postal, 10 años por robo de dinero del gobierno federal y 5 años de prisión por uso indebido del Seguro Social. Además, podrían recibir una multa de hasta $250,000 y tres años bajo libertad supervisada.

El Nuevo Día supo que los arrestos fueron en Humacao, Comerío y Aguas Buenas, pero todas las agencias estuvieron desde diversos puntos de la isla dado a que la información que utilizaban quienes cometieron el supuesto fraude para recibir los cheques tenían varias direcciones.

Esta sería la primera ocasión en que las agencias federales ejecutan arrestos en Puerto Rico por el PUA.

La portavoz del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Limary Cruz Rubio, le indicó más temprano a este medio que las órdenes de arresto son separadas y que habían sido nueve personas las arrestadas.

Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, destacó que los arrestos son el resultado de la colaboración que entabló la agencia con las autoridades federales y afirmó que continúan refiriendo más casos de fraude al PUA.

“Hoy se materializa un primer grupo de arrestos. Continúan las investigaciones y lamentablemente continúan los referidos. Como mencionó el secretario de Hacienda, es lamentable ver un alto volumen de reclamaciones al PUA que no procedían o estaban fraudulentas. Aquellas personas con conocimientos notifiquen a las autoridades pertinentes”, expresó.

Para la investigación del caso participó el Departamento del Tesoro federal, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Servicio Postal de Estados Unidos, y la Oficina del Inspector General en Puerto Rico.

Las autoridades federales exhortaron a cualquier personas que haya sido víctima o conozca de alguien que cometió fraude al PUA a que se comuniquen confidencialmente y denuncien los hechos.

Para reportar cualquier tipo de fraude al PUA usted se puede comunicar al 1-866-720-5721.