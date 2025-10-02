Federales diligencian operativo de arrestos en el norte de Puerto Rico
Las detenciones responden a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado
2 de octubre de 2025 - 6:10 AM
Actualizado el 2 de octubre de 2025 - 6:22 AM
Las autoridades federales llevan a cabo un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves en el norte de Puerto Rico.
El caso responde a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal contra 16 personas por cargos de narcotráfico.
Los cargos alegan que los acusados pertenecían a una organización criminal que ha operado en la región impactada por el operativo.
Las detenciones están a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).
