Federales diligencian operativo de arrestos en el norte de Puerto Rico

Las autoridades federales llevan a cabo un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves en el norte de Puerto Rico.

El caso responde a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal contra 16 personas por cargos de narcotráfico.

Los cargos alegan que los acusados pertenecían a una organización criminal que ha operado en la región impactada por el operativo.

Las detenciones están a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).