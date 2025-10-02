Opinión
2 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales diligencian operativo de arrestos en el norte de Puerto Rico

Las detenciones responden a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado

2 de octubre de 2025 - 6:10 AM

Updated At

Actualizado el 2 de octubre de 2025 - 6:22 AM

Las detenciones están a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI). (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades federales llevan a cabo un operativo de arrestos en la madrugada de este jueves en el norte de Puerto Rico.

El caso responde a un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal contra 16 personas por cargos de narcotráfico.

Los cargos alegan que los acusados pertenecían a una organización criminal que ha operado en la región impactada por el operativo.

Las detenciones están a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).

Uno de los arrestados llega al lugar donde procesan a los detenidos en el operativo de ICE-HSI.
Uno de los arrestados llega al lugar donde procesan a los detenidos en el operativo de ICE-HSI. (Suministrada)
