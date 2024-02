Federales registran nuevo aumento en cifras de explotación sexual de menores en Puerto Rico

“Buscamos que la gente confíe y pueda acercarse a reportar los casos”, manifestó. “Cuando vamos a entrevistar a las personas, muchas veces nos dicen: ‘yo sabía que algo tenía que estar pasando ahí’. No tenían evidencia, pero es ese sexto sentido que a veces tenemos. El mensaje es que no tienes que tener la evidencia para reportar estos casos al FBI”.

“Este tipo de delito, como la trata humana, no es reportado lo suficiente porque la gente puede ver cosas raras pero no lo reportan, porque no tienen la evidnecia y creen que no pueden llamar”, afirmó. “Pero es nuestro deber investigar todo lo que nos llega para reaccionar. Si no es de nuestra jurisdicción, lo referimos a la agencia que sea, la Policía, el Departamento de la Familia o la que sea”.