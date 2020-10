El comisionado de la Policía, Henry Escalera, confirmó este lunes que ordenó una pesquisa luego que guardias de seguridad exhibieron sus armas largas ayer, domingo, durante una caravana a favor del presidente Donald Trump en Carolina.

Indicó que, aunque los organizadores del evento solicitaron a la Uniformada escolta policiaca, se le negó, ya que las caravanas están desautorizadas en la reciente orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para contener la propagación del COVID-19. La caravana recorrió varios sectores de San Juan y Carolina.

“Hubo una petición de esa actividad, pero le informamos que no íbamos a atender esa actividad. Se dio la actividad y nosotros vamos a hacer una investigación que, me informaron que es una compañía de seguridad, y eso se va a investigar, que estaban allí con armas largas", dijo el funcionario en entrevista con El Nuevo Día.

En una de las imágenes que circulan por Facebook y Twitter aparece la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nayda Venegas Brown, acompañada del grupo de oficiales y un menor de edad.

Cuestionado sobre si los guardias de seguridad actuaron de conformidad a la ley al exhibir las armas de fuego, Escalera dijo que hay unos modelos de armas que sí se pueden exhibir y otros no.

“Todo esto se va a investigar, si son armas largas, hay que hacer una investigación para verificar esto", señaló.

Tras las múltiples críticas en las redes sociales, la líder estadista Miriam Ramírez de Ferrer dijo en su cuenta de Twitter que los guardias no son miembros de la Policía de Puerto Rico y que eran “voluntarios de una agencia de seguridad".

“A pesar de todo alguien de la calle me tiró con una botella!! Si me llega a dar me raja la cara !! Papa Dios protege a los q creemos en el!", escribió en la red social al contestar uno de los mensajes sobre lo acontecido.

¿Qué dicen los federales?

Por su parte, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, dijo que la Constitución de Estados Unidos no limita la portación de armas de fuego de forma pública. Asimismo, recordó que los estados tienen sus propias restricciones.

Por ejemplo, detalló que si alguien viola esas restricciones, las autoridades federales podrían entrar por violar leyes estatales con un arma de fuego obtenida mediante el comercio interestatal.

Una de esa violaciones podrían ser desde cometer crímenes violentos con esas armas, mutilar su número de serio o alterarla para que dispare de forma automática, hasta violar leyes de posesión o portación sin licencia o en violación a otras disposiciones.

“No hay una ley federal que prohíba portar armas. Tiene que estar relacionado a otro delito, como violencia, tráfico de drogas... Tiene que ser algo ilegal sobre la posesión", dijo a preguntas de la prensa.

El reportero Alex Figueroa Cancel colaboró con esta historia.