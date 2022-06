Un vecino de Hato Rey, en San Juan, se querelló esta mañana tras presuntamente ser estafado en la compra de bitcoin, la criptomoneda más popular, a través de Internet.

Según la querella, el hombre realizó una transacción de $6,000, desde su cuenta bancaria, para la compra de Bitcoins por medio de una plataforma en línea, pero hasta el momento no ha recibido nada a cambio.

La denuncia fue presentada en el precinto de Hato Rey Este.

El agente Roberto Ronda, adscrito al precinto de Hato Rey Este, investigó preliminarmente el caso y refirió el mismo a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

El bitcoin se conoce como la primera criptomoneda, una de varias divisas digitales que comenzaron entre el 2008 y 2009. En entrevista con El Nuevo Día, el experto en criptomonedas Enrique Martínez indicó que el desarrolló de esta tecnología marcó “la primera vez que de una forma directa, encriptada y segura se puede hacer un intercambio de valor a través del internet”.

PUBLICIDAD

Las divisas de distintos países, como el dólar, se pueden almacenar de forma física en papel o monedas pero también se usan para todo tipo de transacción electrónica o por internet. A diferencia de otras divisas como el dólar, que se pueden almacenar de forma física en papel o monedas, las criptomonedas no tienen esa versión física y no pasan por un banco o un procesador de pagos tradicional, sino que la transacción se graba en un registro digital de forma segura, rastreable y que no se puede borrar.

Conoce más del tema de las criptomonedas aquí:

- Bitcoin pierde el 33 por ciento de su valor en los pasados nueve días

- ¿Cuál es la diferencia entre las criptomonedas y los activos tradicionales?

- Cómo navegar en la volatilidad de las criptomonedas