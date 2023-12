La Policía identificó al hombre de 21 años asesinado esta madrugada en el sector Piñones, del municipio de Loíza, como Juan Félix Falú Martínez, quien fue encontrado baleado dentro de un auto luego de que se reportara un ataque a tiros en esa zona.

Según el informe de la Uniformada, una llamada telefónica del Sistema de Emergencia 9-1-1, alertó sobre personas heridas de bala en el kilómetro 12.7 de la carretera PR-187, en el conocido sector costero. Al llegar al lugar, las autoridades hallaron a un hombre y a una mujer en el interior de un vehículo marca Nissan, modelo Altima color Gris, del año 2005, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y en circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación.

Posteriormente, Falú Martínez fue transportado en ambulancia hasta el hospital de la UPR, Dr. Federico Trilla, en Carolina, donde el médico de turno certificó su muerte.

Al hombre lo acompañaba Emily Rodríguez, de 19 años, quien resultó herida luego de recibir varios impactos de bala en el hombro derecho y en su espalda. La mujer fue transportada al mismo hospital donde permanece en condición estable.

Por otro lado, la Policía también señaló que agentes adscritos a la Unidad Motorizada del área de Carolina se encontraban en un patrullaje preventivo, cuando se toparon con un vehículo, del cual no hay descripción, y desde donde uno de los individuos que se encontraban a bordo del mismo hizo varios disparos, huyendo luego de la escena. No obstante, en este incidente no se reportaron heridos.

La Policía investiga la posibilidad de que ambos incidentes estén relacionados.

Las autoridades lograron recuperar posteriormente un vehículo marca Nissan, modelo Versa color gris, que presuntamente utilizaron los sospechosos del ataque en el sector el Martillo en las Carreras, jurisdicción de Loíza.

El agente Erick Rodríguez, adscrito a la División de Homicidio de Carolina, junto a la fiscal Iris Juarbe, se hicieron a cargo de la investigación.