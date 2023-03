El incendio forestal entre el camino Los Méndez, en San Germán, y el Bosque Estatal de Maricao es el más complejo que se ha registrado en Puerto Rico en tiempos recientes, describió esta mañana el comisionado del Negociado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado.

En entrevista con El Nuevo Día, el funcionario resaltó que el siniestro ha quemado unas 28 cuerdas de terreno, según estimados preliminares, desde que comenzó el pasado lunes.

“En tiempos recientes (este incendio) ha sido uno de los más complejos, debido a la topografía. Es un área bien incómoda, de difícil acceso, muchas pendientes...y con más razón tenemos que retirar personal ya cuando empieza a caer la noche para evitar accidentes de los compañeros”, apuntó el funcionario vía telefónica.

“Tenemos, aproximadamente, en Los Méndez, en San Germán, aproximadamente 22 cuerdas y en Maricao seis cuerdas (quemadas). Estamos enfocados solamente en la extinción, estos son números aproximados, tan pronto concluya la extinción comenzamos a estimar las pérdidas y a trabajar con el proceso de investigación para determinar qué pudo haber causado el incendio”, agregó.

El incendio, que está extinguido en un 95%, cumple este viernes su quinto día consecutivo con llamas vivas. El lunes, cuando comenzó, apenas pudieron realizarse labores de extinción, debido a la complejidad para llegar por tierra al foco del incendio. Concepción Tirado, entonces, solicitó la cooperación de la Guardia Nacional, cuyo uso fue autorizado por el gobernador interino Domingo Emanuelli el pasado martes. La dependencia apoyó con helicópteros que lanzaban agua hasta ayer, jueves.

“Ya el día de hoy comenzamos solamente vía terrestre. Cuando se utiliza la Guardia Nacional tenemos que sacar a los compañeros por la presión con la que cae el agua al suelo. Se hicieron unas líneas para acorralar ese incendio, así que hoy trabajaremos en apagar los focos que quedan en diferentes áreas y para ser efectivos esta operación tiene que ser terrestre”, explicó el bombero.

Añadió que la operación terrestre para hoy consiste en el uso de lo que llaman “mulitas” que son vehículos todo terreno (four tracks) con los que mueven equipo de supresión y extinción para sofocar las llamas.

“Será más fácil la extinción ahora porque será más directa y con más volumen de agua. Entendemos que hoy ese incendio estará apagado y, de no ser así, no nos iremos del área hasta apagarlo”, afirmó.

“La efectividad que hemos tenido ha sido gracias a los recursos. Una vez se lo comentamos al secretario Alexis Torres, a la secretaria de la Gobernación, al gobernador y su equipo de trabajo, en Fortaleza, no escatimaron y rápidamente activaron la Guardia Nacional y nos dieron los recursos necesarios. Así que les agradezco a ellos, al municipio, Recursos Naturales y todo el equipo, han sido varias agencias, las que hemos trabajado en conjunto. Y gracias a los bomberos, como siempre, por dar un paso adelante y tener respeto”, agregó el funcionario.

Concepción Tirado aseguró que, hasta las 8:00 a.m. de esta mañana, no había “riesgo inminente” de alguna estructura o comunidad cercana al incendio. La reserva del Bosque Estatal de Maricao tampoco está, por el momento, amenazada por las llamas.

“Tal vez, el humo pueda estar afectando, pero el fuego está bosque adentro y no debería afectar residencias. Como medida cautelar, tenemos a los compañeros de extinción de incendios que están con los camiones por allí como medida cuatelar”, comentó.

“Sí, (el incendio) se ha corrido un poco, pero no ha llegado a la reserva natural y esperamos que no llegue allá. Tenemos un equipo de trabajo haciendo unas líneas en las que quitan el material combustible y dejamos solo tierra, por si el fuego llega ahí no haya material que quemar”, abundó en referencia a las líneas de fuego.

Las líneas de fuego son áreas en las que bomberos eliminan todo material vegetativo por espacio de dos pies de ancho, aproximadamente, con la intención de limitar el terreno por el que podría propagarse un incendio forestal. En caso que el fuego llegue al área donde está una “línea de fuego”, se topará con tierra y no con combustible vegetal que podría seguir quemando.

“Continuamos monitoreándolo hora tras horas para ver cómo se va comportando el clima, pero tenemos recursos suficientes para seguir atacando este incendio vía terrestre”, puntualizó el comisionado, al tiempo en que solicitó a la población cooperación y responsabilidad para evitar futuros incendios.

En lo que va de 2023, el Negociado de Bomberos ha registrado 500 incendios forestales, la mayoría de ellos situados en las regiones de Aguadilla y Ponce. Precisamente, el Monitor de Sequía de Estados Unidos (USDM, en inglés) informó en su más reciente informe que en dichas áreas se reportan condiciones atípicamente secas, ante la acumulación de déficit de lluvias.

Unos 35 a 40 bomberos forestales de brigadas especializadas en la isla fueron asignados para la operación de extinción contra el incendio cerca del Bosque Estatal de Maricao. En los trabajos, también participan bomberos estructurales que cuentan con la pericia en el manejo de incendios forestales.