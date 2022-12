Con las labores de inteligencia realizadas y la experiencia de los agentes que se encuentran trabajando en su búsqueda, el Negociado de la Policía no tiene dudas de que una o varias personas están escondiendo y brindándole asilo a la madre e hijo imputados de asesinar al joven militar Jancarlo Rivera Lugo, el pasado 14 de noviembre, en el barrio El Tuque, en Ponce.

En entrevista con El Nuevo Día, el capitán Luis Díaz Muñoz, quien dirige las operaciones de inteligencia de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales de la Policía, indicó que la búsqueda de Ana Inés Napoleoni Medina, de 43 años, y Jeromy Pietri Napoleoni, de 24 años, continúa con el apoyo de agencias federales, pero urgió a la población a colaborar con información que los lleve a capturar a los imputados.

“El comisionado (Antonio López Figueroa) solicitó ayer (miércoles) la ayuda ciudadana y yo también lo hago hoy. Yo puedo entender que la familia quieran protegerlos, pero ¿y los demás ciudadanos? Que los están viendo, que sabe quiénes son y dónde se están moviendo... Necesitamos confidencias que tengan resultados”, manifestó al ser cuestionado sobre si habían recibido colaboración ciudadana.

PUBLICIDAD

Acerca del posible encubrimiento, dejó claro que la determinación será procesar a la o las personas que hayan participado en el intento de ocultar a los imputados.

“No hay duda de que los están escondiendo. Ellos (Napoleoni Medina y Pietri Napoleoni) solos no se pueden valer (por sí mismos). Necesitan la ayuda de un grupo de personas. Y cualquier persona que los esté encubriendo se expone a ser procesada por encubrimiento que es un delito grave que conlleva tres años de cárcel”, señaló el capitán.

Contra Napoleoni Medina y Pietri Napoleoni pesa una fianza global de $10 millones ($5 millones por cada uno) impuesta por un juez que encontró causa para su arresto tras evaluar -en vista de regla 6 (Sala de investigaciones)- la prueba que apunta a que entre los dos atacaron a tiros a Rivera Lugo, de 23 años, e hirieron a su prometida.

El teniente de la Reserva del Ejército Jancarlo Rivera Lugo, de 23 años, fue asesinado en el barrio El Tuque en Ponce durante un altercado de tránsito. (Facebook)

La Fiscalía de Ponce radicó los siguientes cargos contra la madre y su hijo: asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado y violaciones a la Ley de Armas, por portar, apuntar y disparar armas automáticas. Al momento, se desconoce su paradero.

Desde el día en que fueron identificados los presuntos asesinos de Rivera Lugo, que tenía 23 años al momento de su muerte, y en la posterior radiación de cargos en ausencia, las autoridades solicitaron por la cooperación de los ciudadanos para ubicar a los delincuentes y apresarlos.

Sin embargo, Díaz Muñoz resaltó que si bien han recibido confidencias, la mayoría han sido “vagas” en resultados.

PUBLICIDAD

El caso en cuestión se remonta a la citada fecha, específicamente, en horas de la tarde en la calle 12 del sector Nueva Vida. El lugar es conocido por la Policía como un área donde opera un punto de drogas.

De la información preliminar ofrecida por las autoridades, Rivera Lugo, quien era teniente segundo en la Reserva del Ejército de Estados Unidos, fue atacado a tiros por más de una persona, porque -supuestamente- transitaba en contra del tránsito.

Díaz Muñoz describió como “narcotraficantes” a Napoleoni Medina y su hijo.

“Ella había sido acusada anteriormente por delito de apropiación ilegal. Es una tiradora de drogas. Era una narcotraficante allí, no muy reconocida, porque no tenía tanto poder, pero lo es en su área”, contó.

Asimismo, dijo que Pietri Napoleoni “no tenía expediente criminal previo, porque el caso no prosperó en regla 6 (Sala de Investigaciones), pero sí durante un allanamiento le ocuparon drogas y pastillas”.

Los imputados fueron añadidos este jueves a la lista de los 12 criminales más buscados a nivel isla por la Policía. El documento, incluso, advierte que los fugitivos se presumen armados y peligrosos.

“Si ellos (los imputados) no se quieren entregar con alguien particular, que me llamen a mí que yo llego a donde ellos y les garantizo todos sus derechos constitucionales”, puntualizó Díaz Muñoz.

El capitán recordó a la población que para compartir detalles que ayuden a la captura de los fugitivos pueden llamar al (787) 343-2020 o a su oficina al (787) 793-1234, extensión 6838.

También cualquier persona que tenga algún tipo de conocimiento sobre el paradero de estos fugitivos o cualquier otro puede llamar al Centro de Información y Análisis de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones al (787) 793-0457.

En la misión de búsqueda para dar con Napoleoni Medina y Pietri Napoleoni participan agentes del Task Force de Fugitivos Violentos del Alguacil federal, efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, en inglés) y del Negociado de la Policía de Puerto Rico.