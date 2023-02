Aunque su primo le advirtió en repetidas ocasiones el peligro de acercarse al acantilado frente al Faro de los Morrillos de Cabo Rojo, Edgar Garay Pagán decidió grabar un video para su cuenta de TikTok, que resultó en su lamentable muerte.

Garay Pagán, de 27 años, nacido en Puerto Rico, pero criado en Indiana, falleció tras caer por el acantilado el pasado domingo cuando visitaba la isla con su primo.

“Mi hermano tiene una cuenta de TikTok a la que le encantaba subir videos. Desafortunadamente, eso era lo que estaba tratando de hacer cuando estaba más cerca del borde de lo que debería haber estado”, relató su hermano, Carlos Garay, al canal televisivo WTHR en Columbus, Indiana,

Garay explicó a la cadena que como a eso de las 5:30 p.m. el primo se alejó del lugar y al mirar hacia atrás, Edgar ya no estaba.

“Chuwey”, como lo conocían sus amigos, fue descrito por su hermano como un joven lleno de vida y un poco temerario, al que quisieran celebrar los actos fúnebres en Indiana, donde vivió desde los cinco años.

“Es muy lamentable porque no es muy conocido allá (en Puerto Rico). Él solo estaba de visita. Entonces, que su lugar de descanso final sea en algún lugar a millas y millas de aquí es horrible y devastador”, expresó Garay, por lo que su familia decidió realizar un Go Fund Me para poder costear el traslado del cuerpo.

“Mi nombre es Carlos Garay y nuestra familia ahora tiene la misión de traer a nuestro adorable hermano a casa para que pueda descansar entre amigos y familiares. Poder tener más cerca y despedirse de una manera adecuada en lugar de él debido a desafortunado giro de los acontecimientos (...) Por favor, ayúdenos a traerlo a nuestro estado de Hoosier, Indiana”, escribió su hermano en la descripción de la página de recaudación.

La meta es recolectar $8,500.