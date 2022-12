Tras el arresto de una mujer en Utuado mediante el uso de un “taser” o dispositivo de control electrónico (DCE), que ha levantado críticas, la organización Kilómetro 0 cuestionó la necesidad de emplear este tipo de fuerza para hacer valer la ley.

Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización, opinó, en entrevista con El Nuevo Día, que el DCE es un arma que la Policía de Puerto Rico suele emplear con ligereza. Sin embargo, destacó que la Organización de las Naciones Unidas considera el uso de las pistolas “taser” puede constituir una forma de tortura.

“Esto causa un dolor tan severo que se considera una forma de tortura. Por eso hay que insistir que la Policía no use esa arma de forma ligera como a mí me parece que la utilizan en Puerto Rico”, expresó Mari Narváez, quien lleva nueve años documentando el uso excesivo de fuerza policíaca en las intervenciones con la ciudadanía.

De acuerdo con un informe policiaco, la situación comenzó poco después del mediodía de ayer, cuando el agente de tránsito Matos hacía un patrullaje y se percató que la conductora de un Toyota Tercel usaba un celular mientras guiaba. La Policía asegura que se le dieron instrucciones de que detuviera el vehículo y se estacionara cerca un restaurante de comida rápida. Luego, presuntamente, la mujer se negó a entregar los documentos requeridos.

“Cabe mencionar que, para lograr el arresto, el agente Matos utilizó el dispositivo de control eléctrico logrando el arresto. La fémina fue transportada al Hospital Metropolitano de la Montaña en donde recibió asistencia médica, al igual que el agente Matos que resultó con laceraciones en su cara como resultado de la agresión recibida de la parte de la fémina”, sostuvo la Policía hoy en declaraciones escritas.

Si bien, según la Policía y el video que se difundió en redes sociales, la mujer arrestada estaba resistiendo la intervención de los agentes, Mari Narváez cuestionó la necesidad de emplear el DCE contra una persona que, se presume, estaba desarmada y por un una infracción administrativa.

“Ví en el video tres policías. ¿Esos tres policías no podía arrestar a esa señora sin provocarle ese dolor extremo que provoca el ‘taser’? Para eso se supone que sean policías, para poder intervenir con personas que están alteradas, que están pasado por diferentes situaciones”, expresó.

Por su parte, ante críticas en las redes sociales, la Policía defendió el proceder del agente Matos, asegurando que “no puede tener la prerrogativa de elegir sobre a quién le obliga a cumplir la ley y a quién no. Cuando una persona es intervenida y obstruye la labor del policía, negándose a entregar los documentos, que por ley debe poseer para poder conducir un vehículo, está violando múltiples leyes”.

Precisamente, en las situaciones en que agentes del orden público emplean el “taser” se supone que un organismo independiente investigue la situación. Este proceso, puede tomar de 30 a 40 días, informó la teniente coronel Diana Crispín Reyes, comandante del área de Utuado, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Se hace una investigación de campo, toma videos, entrevista personas y llega a la conclusión de si el uso del DCE fue en proporción al uso de fuerza de la resistencia de la persona (intervenida)“, explicó.

Querellas administrativas previas “no han sido sostenidas”

Crispín Reyes confirmó que el agente Matos, involucrado en este caso, ha tenido querellas administrativas previas, sin embargo, dijo que la determinación siempre ha sido que las mismas no están fundamentadas.

“A mucha gente el trato del agente Matos no les gusta y han hecho querellas administrativas. De eso estamos claros, no hay ningún problema con eso. Sí, es verdad, ha tenido querellas administrativas, pero no han sido sostenidas”, dijo la teniente coronel.

Inmediatamente, añadió que la mujer involucrada tenía múltiples infracciones a la Ley de Tránsito. “Tiene 15 multas”, aseguró, a la vez que informó que era la primera intervención del agente Matos con la mujer.

Este medio cuestionó si las querellas presentadas contra Matos, aunque no fundamentadas, han sido más recurrentes respecto a otros agentes del orden público.

“Todo agente que está en la calle, teniendo interacciones con personas van a tener más querellas que el que está en la oficina y no hace intervenciones. Ese es el caso de Matos, que es un agente proactivo, que se pasa en la calle velando que se cumpla la ley”, respondió Crispín Reyes, quien destacó el agente Matos tiene una estadística de 100% de convicciones en los casos que lleva al tribunal por violaciones a la ley de tránsito.

“Casi nunca se encuentra causa para las querellas administrativas contra policías. Casi siempre las archivan o incluso las ignoran. Eso es un hecho que está hasta en los informes del monitor”, apuntó, por su lado, Mari Narváez.

Destacó que desde Kilómetro 0 se ha identificado que en casos de uso excesivo de fuerza policial es común el que los agentes involucrados tengan un historial de uso excesivo de fuerza, que no tiene que ser exclusivamente física, sino también puede ser verbal. Sin embargo, la organización desconoce el historial del agente Matos.

Mari Narváez entiende que estas situaciones son delicadas para los agentes y se complican si no tienen un adiestramiento adecuado. Algunas de las formas que, sugiere, se pueden emplear para atender estas situaciones de forma no violenta es el diálogo y manteniendo la distancia entre la personal y el oficial.

“Lo que queremos es una Policía profesional que esté adiestrada que, en lugar de castigar y ejercer estas formas de tortura, puedan intervenir con la gente desecalando las situaciones de violencia. Ese es su rol, se supone”, añadió.

