La Guardia Costera repatrió a 189 personas a la República Dominicana entre el lunes y hoy, martes, tras realizar cinco intercepciones de embarcaciones que llevaban a cabo viajes ilegales en agujas del canal de la Mona.

El escampavías Winslow Griesser interceptó, durante un patrullaje de rutina llevado a cabo en la noche del lunes, un bote improvisado que fue detectado por la tripulación de un avión HC-144 Ocean Sentry. El boto, indicó la Guardia Costera, llevaba a bordo a 67 personas (59 hombres y ocho mujeres) quienes indicaron, al ser entrevistados, que provenían de la República Dominicana.

“A cualquiera que esté pensando en participar en una migración ilegal, le instamos a que no se haga a la mar. Es posible que no se dé cuenta de los peligros de estar a bordo de embarcaciones improvisadas extremadamente sobrecargadas, que tienen poco o ningún equipo de salvamento, hasta que sea demasiado tarde. Si lo atrapan, no solo corre el riesgo de enjuiciamiento penal y repatriación a su país de origen, sino también la posibilidad de ser descalificado para ingresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro”, expresó el comandante del Sector San Juan, José Díaz.

Entretanto, la Guardia Costera añadió que la tripulación del escampavías Winslow Griesser llevó a cabo una segunda intervención, en la madrugada del lunes, con otra embarcación con 50 personas abordo (33 hombres, seis mujeres y cuatro menores) de nacionalidad dominicana, y tres hombres y cuatro mujeres de nacionalidad haitiana.

Los menores permanecen pendiente a la coordinación del traslado con representantes del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) en República Dominicana.

Por otra parte, la tripulación del escampavías Joseph Napier intervino con una embarcación de migrantes, de 30 pies, ayer, lunes, por la mañana con seis hombres abordo que afirmaron ser de nacionalidad dominicana.

Del mismo modo, el domingo por la noche, Joseph Napier embarcó a otros 64 migrantes, divididos entre 55 hombres y siete mujeres, que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana, así como una mujer haitiana y una colombiana.

Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, la Guardia Costera interceptó 31 embarcaciones de migrantes en el canal de la Mona y en aguas cercanas a Puerto Rico. Durante este período, 758 son dominicanos, 211 haitianos, 13 venezolanos, siete kazajos, un albanés y otro de nacionalidad desconocida.