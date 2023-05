La Guardia Costera repatrió a 75 migrantes, la enorme mayoría hombres, así como una menor de edad, a la República Dominicana entre el sábado y hoy, lunes, luego de intervenir con dos embarcaciones de viaje ilegal en aguas del Pasaje de la Mona cerca de la isla.

La primera operación ocurrió el jueves por la noche en donde la tripulación de la agencia embarcó a 41 personas, quienes afirmaron ser de nacionalidad dominicana, desde una embarcación improvisada y sobrecargada. El guardacostas Winslow Griesser trasladó a 37 de ellos a una embarcación de la Armada de República Dominicana, mientras que la menor y su madre fueron entregadas a representantes del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) en dicho país, dijo la agencia en declaraciones escritas.

Dos de los migrantes enfrentan un proceso federal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico por cargos de intento de reingreso ilegal a territorio estadounidense, por lo que fueron transferidos a agentes de la Patrulla Fronteriza, en Mayagüez.

Por otra parte, la segunda intervención ocurrió el domingo, cuando la tripulación del cúter embarcó a 36 personas en una embarcación improvisada de 30 pies en aguas al noroeste de Aguadilla. De las 36 personas, 34 afirmaron ser dominicanas y dos haitianas.

El grupo fue trasladado a un buque de la Armada de la República Dominicana frente a Punta Cana.

“La determinación de la Guardia Costera de interceptar embarcaciones de viajes ilegales es inquebrantable, ya que estos viajes son peligrosos y ponen en riesgo la vida de todos en el viaje. Estos viajes son muy peligrosos y la mayoría de las veces ocurren a bordo de embarcaciones no aptas para navegar sin equipo de salvamento. Los migrantes deben darse cuenta de que si los atrapan, no solo corren el riesgo de ser procesados, sino también de no poder ingresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro”, expresó el jefe de respuesta del Sector San Juan, Gerard Wenk.

Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, la Guardia Costera ha llevado a cabo 31 intervenciones de viajes ilegales en el Pasaje de Mona y aguas cercanas a Puerto Rico. Durante este período, 758 son dominicanos, 211 haitianos, 13 venezolanos, siete kazajos, un albanés y otro de nacionalidad desconocida.