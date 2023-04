La Guardia Costera repatrió hoy, jueves, a 33 ciudadanos dominicanos y uno haitiano, tras interceptar una embarcación que viajaba ilegalmente por el canal de la Mona.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el bote improvisado fue detectado, durante la noche del martes, en un patrulleo preventivo.

La embarcación, que estaba sobrecargada, fue ubicada al norte de la isla de Desecheo. Al lugar llegó la tripulación del cúter Richard Dixon, que embarcó de forma segura a las 34 personas, entre las que habían dos mujeres y una niña dominicanas.

Los 33 migrantes adultos fueron trasladados a un buque de la Armada de la República Dominicana frente a Punta Cana. Mientras, la menor fue entregada a representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

La operación es el resultado de los esfuerzos de varias agencias locales y federales en apoyo del Grupo Interagencial de Fronteras del Caribe. El teniente comandante Edward Kunigonis, jefe de cumplimiento del Sector San Juan de la Guardia Costera, destacó el trabajo colaborativo para el retorno de las personas intervenidas.

“Desgraciadamente, estos viajes ilegales continúan y la gente a menudo no se da cuenta de lo peligrosos que son hasta que es demasiado tarde. A cualquiera que esté pensando en participar en un viaje ilegal que no se haga a la mar, podría salvarle la vida. Si te atrapan, no sólo te arriesgas a ser procesado, sino también a no poder entrar legalmente en Estados Unidos en el futuro”, recalcó Kunigonis.

Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, la Guardia Costera ha llevado interceptado 25 viajes ilegales en el canal de la Mona y en aguas cercanas a Puerto Rico. En esos sucesos, se intervino con 777 ciudadanos no estadounidenses, incluyendo 568 dominicanos, 195 haitianos, 13 venezolanos y uno de nacionalidad desconocida.