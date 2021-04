El comandante de área de la Policía en Mayagüez, el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, aseguró hoy que Cayo Caracoles, en Lajas, estuvo ayer, sábado, en “completo orden”, contrario a las imágenes difundidas en las redes sociales que muestran a decenas de personas aglomeradas sin distanciamiento social ni uso de mascarilla.

Defendió que agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) patrullaron el cayo que forma parte de la Reserva Natural La Parguera y que, aunque había una gran cantidad de lanchas y botes, los ciudadanos estaban en sus respectivos lugares. Ante eso, el oficial puso en duda las fotos que se convirtieron virales en Facebook, Instagram y Twitter.

“El capitán Wilson Negrón estuvo en la lancha con los muchachos de FURA y cuando me dijeron lo que estaba ocurriendo lo llamé y me dijo: ’coronel, yo estoy aquí con los muchachos de FURA y esto está en completo orden’. O sea, yo no te puedo decir que eso haya sido ayer. Una foto es una foto, pero no puedo asegurar ni descartar. El capitán estuvo en la nave con los muchachos de FURA y si hubiese alguna violación los muchachos de FURA han estado estos días en un patrullaje en la zona de Caracoles”, sostuvo a El Nuevo Día.

Cuestionado sobre la hora a la que el capitán Negrón visitó el cayo, este dijo que fue a eso de las 3:00 p.m., pero reclamó que los oficiales de FURA se mantuvieron todo el día en la zona.

En cuanto a la cantidad de personas que estaban en el cayo, Rivera Miranda reconoció que “sí había mucha gente, pero todo estaba transcurriendo normal. La gente, cada familia, estaba en el lado que le toca”.

Asimismo, dijo que unas imágenes que tiene en su poder sobre cómo estaba el área muestran un panorama distinto al de las fotos en las redes sociales. Las imágenes a las que El Nuevo Día tuvo acceso muestran a las embarcaciones relativamente distanciadas y una baja cantidad de personas dentro del agua.

“No puedo asegurar que esa foto (la de las redes sociales) sea de ayer porque estaría mintiendo. Te puedo asegurar que si eso hubiese sido así FURA no hubiese dado tregua porque lo ha hecho anteriormente”, recalcó.

Imagen del Cayo Caracoles en Lajas durante el Sábado de Gloria que suministró la Policía.

Rivera Miranda sostuvo que durante hoy la cantidad de embarcaciones en Cayo Caracoles ha disminuido considerablemente y aseguró que los planes de la Policía se mantienen inalterados a través de la zona costera del suroeste.

“Todas las unidades están en la calle desde el jueves desde la mañana hasta las 2:00 de la mañana. Ha habido un despliegue de vehículos y de motoras e inclusive de bicicletas”, señaló.

Este medio intentó comunicarse con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pero no se obtuvo respuesta.