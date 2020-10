Pese a las varias entrevistas que la Policía ha realizado a familiares y personas cercanas a la mujer transgénero que fue encontrada muerta con múltiples impactos de bala ayer en San Germán, todavía no se ha determinado el móvil del asesinato.

El director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Mayagüez, Aníbal Pérez, detalló a El Nuevo Día que, hasta ahora, la pesquisa no ha conducido hacia ningún sospechoso.

“Desde ayer estamos haciendo todas las entrevistas de rigor. Se han entrevistado familiares, vecinos y conocidos, pero nadie ha podido dar luz que nos guíe para tener un motivo, una razón o un sospechoso de los hechos”, estableció.

No obstante, sí investigan información que han recibido sobre una supuesta relación sentimental que la mujer identificada como Michelle “Michellyn” Ramos Vargas de 33 años sostenía con un hombre del que todavía no tienen detalles.

“Eso es uno de los ángulos que estamos tratando de corroborar. Una de las informaciones que nos llega es que ella tenía algún tipo de amistad o relación con una persona que no hemos podido identificar”, reconoció.

Cuestionado sobre si se conoce que la víctima tenía algún problema con su presunta pareja u otra persona, Pérez dijo que no.

Uno de los ángulos la Policía tampoco descarta es que el incidente haya sido un crimen de odio.

“Al no tener una certeza o algún móvil no podemos descartar nada. Según vaya avanzando esto, podremos establecer si hubo o no hubo un crimen de odio en contra de ella”, indicó.

Su muerte se convirtió en el sexto asesinato en lo que va de año contra una persona transgénero en la isla.

La última vez que Ramos Vargas compartió con un familiar fue hace tres semanas cuando se encontró con su hermano, quien ya fue entrevistado por las autoridades. En el interín tuvo comunicación con su madre.

Pérez precisó que la víctima residía sola en el residencial El Carmen, en Mayagüez. Aunque había estudiado Enfermería, actualmente estaba desempleada tras trabajar en una fábrica de la zona oeste.

Ramos Vargas residía en Mayagüez, su familia es de Lajas y murió en San Germán. Ante esto, Pérez dijo que no descartan que los responsables la hayan trasladado hasta el lugar para cometer el asesinato.

El lugar donde el cuerpo fue localizado es uno solitario, por lo que no había casas ni cámaras de seguridad cerca. Pérez dijo que confía en la ayuda de la ciudadanía para esclarecer el caso.

“Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento al caso. Seguimos indagando cualquier información que la gente nos de la vamos a seguir trabajando. Por eso he recalcado que la ciudadanía coopere con nosotros, pues se nos haría un poco más fácil el trabajo. Hasta ahora hemos hecho todo lo concerniente a una investigación inicial, pero no hemos tenido un móvil”, dijo.

Quien tenga información sobre este asesinato se puede comunicar de forma confidencial al 787-343-2020.