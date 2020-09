La Policía citó a un hombre que estuvo en la fiesta de cientos de personas en Morovis el sábado, mientras intenta localizar a una mujer que supuestamente participó en la organización del evento y que no ha cooperado con las autoridades.

El teniente coronel José Rosario Polanco, comandante de la región policiaca de Arecibo, indicó que inicialmente lograron hablar con la mujer por teléfono, cuando le indicaron que se moviera a un cuartel de la Policía para entrevistarla, lo que no sucedió.

“Los compañeros y los investigadores del Departamento de Salud trataron de establecer una comunicación telefónica con la que organizó el evento”, relató Rosario Polanco a El Nuevo Día.

Agregó que “tuvimos intercambio de palabras breve con ella, pero se limitó la comunicación, además de unas dudas que ella tenía aparentemente y no pudimos concretar”.

“Le pedimos encarecidamente que se moviera a un cuartel más cercano, pero alegó que tenía problemas de comunicación y se interrumpió la misma”, agregó.

El evento reunió a cientos de personas en la finca Los Tres Mangoes, en el barrio Unibón de Morovis el sábado. Imágenes en las redes sociales muestran que casi ninguno tenía mascarillas ni guardaron distanciamiento social, en violación a la orden ejecutiva, lo que es investigado por el Departamento de Salud.

Se sospecha que el evento estaba ligado con inversionistas, pero Rosario Polanco explicó que no buscan contactar a una empresa en particular porque “este contrato (de alquiler) no lo hizo una compañía, sino Nancy Aguilera, a quien estamos tratando de localizar para poder entrevistarla”.

“Recabamos su colaboración, si tiene oportunidad de ver por los medios, que se acerque con la Policía y colabore con nosotros”, agregó.

Desde entonces, ha borrado sus cuentas en las redes sociales, incluyendo la de Twitter al mediodía de hoy.

En cambio, la Policía sí logró localizar a una persona que estuvo presente en la actividad.

Rosario Polanco dijo que en un hotel del Condado, en San Juan, pudieron contactar a alguien que estuvo como conferenciante en la actividad.

“Ya localizamos una de las personas que fue conferenciante en esa actividad. Admitió y aceptó que estuvo allí. Fue citado para la comandancia de Arecibo para el próximo miércoles”, sostuvo.

Destacó que fue uno de múltiples intentos que realizan para tratar de contactar a personas que pudieron haber estado en el evento, que serían residentes de afuera de Puerto Rico.

“Estamos tratando de avanzar para que no se vayan, como pasó con este conferenciante, que ya se iba y le dijimos que se tenía que quedar”, comentó.

“Tuvo que aceptar que las personas que estaban allí no cumplieron. Aunque alegó que estuvo poco tiempo pq era un conferenciante, estuvo en un periodo de tiempo allí”, abundó.

Rosario Polanco dijo que había residentes de la ciudad de Chicago y entienden que “posiblemente” del estado de Florida.

Por otro lado, el teniente coronel dijo que el dueño de la finca dijo que solo tuvieron contacto con los organizadores a través de teléfono y correos electrónicos, hasta que se encontraron en la finca para abrir y recibir el pago.

Según Rosario Polanco, en ese momento el propietario llegó a ver a los asistentes de la actividad.

“La realidad es que cuando llegó, en un momento dado, vio, obviamente. Y aceptó que estaban sin mascarillas y en violaciones a la orden ejecutiva”, dijo el teniente coronel.

“Dijo que estuvo poco tiempo, pero sí observó lo que estaba pasando, aunque alegó que no tenían comida ni bebida”, afirmó.

Acorde con esa orden ejecutiva, el Departamento de Salud estableció un nuevo reglamento que impone multas a los residentes o visitantes de la isla que no utilicen mascarillas en los lugares públicos o establecimientos en los que dicha medida preventiva es requerida, así como sanciones por incumplimiento con otras directrices como el distanciamiento social o físico, incluyendo en eventos o actividades que impliquen la aglomeración de personas.