Alegría en Morovis

Lo de la fiesta multitudinaria en Morovis, en la que se violaron todas las órdenes contra el COVID, y ha causado tanta conmoción, pues los participantes grabaron sus pesadeces para la posteridad, quedará en nada.

La mayoría de los asistentes ya estará en los Estados Unidos, uno desearía que convenientemente estafados y desplumados, ya que estaban aquí por invitación de una “firma” que se dedica al negocio piramidal.

Esa es la razón por la que les pagaron un pasaje barato y dos noches de hotel, y los llevaron a un lugar apartado para que airearan sus genes neandertales.

Viéndolos en los vídeos, burlándose de las mascarillas y el confinamiento (y no por convicción negacionista, sino por imbéciles) uno se da cuenta de que la paleontología es una ciencia más vigente que nunca cuando se refiere a “callejones evolutivos sin salida”.

Una rubia arengaba a la multitud, y debe ser esa la organizadora a la que están buscando. Creo que le colgó el teléfono al agente de la policía que la localizó. Imagínense.

El que sí se personó en un cuartel fue el dueño de la propiedad, que ahora alega que no sabía para qué alquilaba la finca. El que alquila una propiedad sabe perfectamente que debe asegurarse de que el lugar no se utilizará para cometer un delito, y que el inquilino debe pagar un seguro o dejar una fianza por los daños morales o materiales que puede ocasionar.

Si no fuera así, y no hubiera responsabilidad del arrendador, imagínense lo que sería el país, todo el mundo alquilando terrenitos o casas para lo que se le antoje al arrendatario. ¿Y si en esa finca se hubiera suscitado una pelea, o se produce un accidente, quién asume la responsabilidad?

Después que esa gente se reunió, fiestó y se burló del país, ya no le ven más el pelo. Si hubieran dejado una garantía, una fianza al dueño, que es lo normal, lo mínimo que se les debe exigir, ahora la policía no estaría invirtiendo horas de su tiempo identificando a varios miembros de la marabunta, tarea difícil.

Que lo dejen ya, porque no van a volver de Chicago o de cualesquiera que hayan sido los lugares adonde huyeron.

Lo que no se previene es difícil de arreglar después. Tiene que haber un escarmiento, por supuesto. La multa al propietario, que nadie en el mundo le puede creer que no sabía, que no vio, que no le dijeron. Y a continuación advertir lo que más obvio no puede ser: el que alquile un lugar, sea donde sea, en la montaña o la costa, para una actividad ilegal —porque ya mismo se corre la voz de que aquí es fácil y empiezan a arrendar propiedades para empaquetar droga, billetes o caimanes en aceite— será castigado con rigor.

Para la próxima, porque habrá próxima, los vecinos podrían colaborar un poco. En este caso, vieron pasar las guaguas con el bullicioso cargamento, probablemente alguno oyó el escándalo en la finca, y a tiempo pudo haberse hecho algo.

El dueño, ¿no se dio una vueltecita para ver qué estaban haciendo esos en el terruño de sus desvelos? Qué raro.