El Negociado de la Policía cree que Jorge Luis Sánchez, de 39 años, era el individuo que buscaban los gatilleros que asesinaron a este y otros cuatro hombres a eso de las 7:55 de la noche del domingo en el residencial Villa Esperanza, en San Juan.

“La información preliminar es que no es una guerra entre bandos de tal sector contra tal sector, sino que es un asunto donde se estaba buscando una persona en particular, porque presuntamente es un asunto de sustancias controladas”, indicó el teniente coronel Pedro Sánchez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La Uniformada identificó a las otras cuatro víctimas de la masacre como Alexis Rafael Peralta, de 33 años; Janiel Morales Pérez, de 34 años; Jonathan Burgos Marrero, de 40 años; y Javier Oliver Olmos, de 48 años.

Según la investigación, los hombres se encontraban frente al edificio 10 del residencial cuando llegaron varios individuos –al momento no se tiene un número exacto– en dos vehículos– y comenzaron a disparar.

Cuatro de las víctimas fallecieron frente al edificio 10, pero el quinto herido intentó escapar. Su cuerpo fue localizado en el segundo piso de un edificio anexo.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó más temprano que el ataque iba dirigido a uno de los individuos baleados –Sánchez–, por presuntamente haberse apropiado de unos kilos de droga.

“Una de las personas se apropió de varios kilos de droga, le advirtieron que los devolviera, no lo hizo. Lamentablemente, tuvo este desenlace”, explicó en entrevista radial (WKAQ – 580 AM). “En Villa Esperanza, hace décadas que no existía un incidente de esta índole de muerte violenta”.

Todas las víctimas poseían expediente criminal y estaban vinculadas al narcotráfico. En el caso de Jorge Luis Sánchez, el portavoz de la Policía indicó a este diario que había sido intervenido previamente por Ley de Armas y sustancias controladas.

El teniente coronel agregó que cuatro de las víctimas vivían en Villa Esperanza. El occiso adicional –que no pudo identificar– se encontraba en el residencial visitando a su abuela y frecuentaba el lugar.

Anoche, el capitán Luis Díaz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, le indicó a la prensa que el punto de droga del residencial se encuentra frente al edificio 10.

“Dentro de la investigación en curso, ya nos dijeron que el punto de droga es frente a ese edificio, pero no sabemos qué estaban haciendo (los occisos al momento de la masacre)”, sostuvo. “Estas personas, a mansalva, sin entregarse a nadie, abrieron fuego contra estas personas que se encontraban frente al edificio”, añadió.

En la escena se ocuparon casquillos de pistola y de rifle.

Al momento, las autoridades no cuentan con una descripción de los vehículos en los que llegaron los gatilleros al residencial. La Policía busca actualmente identificar cámaras de vídeo en las proximidades del lugar, para intentar identificar la ruta que tomaron los autores de la masacre.

“Hacemos la exhortación a que cualquier información, por pequeña o distante que pueda parecer, que la compartan con nosotros al (787) 343-2020. Nosotros no vamos a descartar nada, toda información que recibamos la vamos a trabajar responsablemente”, concluyó Sánchez.

El pasado 12 de mayo, otra masacre se reportó cerca de un negocio en el barrio Camarones, en Guaynabo, donde tres personas, de 21, 22 y 47 años, murieron tras una balacera.