La Policía ha emitido 2,834 boletos y ha arrestado a 13 personas por distintas violaciones de ley durante siete días de bloqueos en las carreteras.

Así lo informó esta mañana el teniente Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Uniformada.

Zeno indicó que ninguno de los boletos han sido por el uso de mascarillas dentro de los autos, lo que ha sido cuestionado por el monitor federal de la Policía, John Romero.

De hecho, el monitor federal envió personal de su oficina para observar el proceso del bloqueo que se llevó a cabo ayer en el área cercana al balneario de Carolina.

A preguntas de El Nuevo Día, Zeno indicó que no podía confirmar o negar que su personal recibiera instrucciones de parte del alto mando de la Policía para desistir de preguntar a los ocupantes de los autos si son de la misma unidad familiar en caso de que no estén usando mascarillas.

“Puedo decir que todos los conductores que han interactuado con los policías en los bloqueos han estado usando mascarillas”, señaló Zeno a este medio.

Del total de multas, ocho han sido por violación a la Orden Ejecutiva, pero relacionado con el toque de queda de las 9:00 de la noche.

Según Zeno, los arrestos han sido por conducir en estado de embriaguez (14) y por sustancias controladas (9).

La mayoría de las multas han sido por “faltas administrativas”, con un total de 2,588 en el periodo de siete días.

Zeno dijo que dentro de ese renglón hay faltas a la ley de vehículos, como uso del cinturón de seguridad, no tener luces en el carro y no llevar la licencia del vehículo, entre otros. Dentro de ese renglón también estaría el asunto del marbete, pero lo están contando por separado en esta ocasión, con un total de 83 boletos por tenerlo vencido y 83 por no tener seguro compulsorio.

También han emitido 72 denuncias por violaciones a la Ley 8 de Tránsito, y otros 18 boletos por “conductor no autorizado”.

Además, confiscaron cuatro vehículos y han recuperado dos que habían sido reportados como desaparecidos.