El director de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, teniente Félix Fuentes, informó esta mañana que agentes del equipo que dirige hallaron durante la madrugada el foodtruck que fue robado el pasado lunes en Hatillo.

El vehículo fue encontrado por las autoridades en Corozal. Según el uniformado, el hallazgo se produjo tras recibir una confidencia que alertaba sobre la movilización de un carretón similar al que se había reportado como desaparecido. La intervención ocurrió en el sector La Gallera del barrio Palmarejo en el mencionado pueblo.

“Hemos logrado recuperar el foodtruck de esta familia. No obstante, la parte dentro del mismo foodtruck no la tiene, pero queremos exhortar a la ciudadanía a que nos ayude a ver si podemos ayudar a esta familia. El carretón está completo, excepto la parte de adentro del mismo”, indicó Fuentes en entrevista radial (WKAQ 580).

Carlos Soto Fraticelli, propietario del foodtruck Master Burger, contó ayer que su esposa fue quien se percató del robo cuando iba camino a su trabajo a eso de las 6:50 a.m.

El carretón de venta de hamburgers, pastas y otros alimentos al estilo gourmet, era la principal fuente de ingresos de la familia, según su propietario. El negocio ambulante estaba ubicado en la carretera PR-129 del barrio Bayaney en Hatillo

“Nos adelantaron que por dentro estaba vacío. Nos citaron en vehículos hurtados y nos estamos preparando para ir allá y poderlo recoger. Agradecido de todo el apoyo, la Policía, el CIC y todas las personas que cooperaron en la calle para poder llegar hasta donde él”, expresó Soto Fraticelli en entrevista radial (WKAQ 580).

“Me siento un poco aliviado, no lo puedo creer. Hasta que no lo vea, no me quedaré tranquilo. Me llamaron por la madrugada y no lo podía creer. Estamos ahí”, añadió.

Mientras, Fuentes resaltó que citaron a la familia para que acudan a la comandancia en el día de hoy para entregarle el carretón. Indicó, además, que revisarán confidencias y cámaras de seguridad para determinar quien o quiénes fueron los responsables del robo.

“Vamos a estar durante la mañana de hoy verificando las cámaras de diferentes áreas a ver si podemos concluir quién fue el responsable de haberle quitado el foodtruck a esta familia”, acotó Fuentes.

Del interior del carretón, según el teniente, se robaron la nevera, estufa, microondas, freidores y otros materiales de cocina.