Un comerciante de Hatillo que estableció un foodtruck en dicho pueblo hace a penas seis meses clamó hoy, miércoles, por ayuda de la población para dar con el paradero de su carretón que fue robado en la madrugada del lunes.

Se trata de Master Burger, un negocio ambulante establecido el pasado 1 de octubre en la carretera PR-129 del barrio Bayaney en el mencionado pueblo y que, según el propietario del negocio, conllevó sacrificios y esfuerzos de parte de toda su familia para abrir el local que se especializa en hamburgers y pastas confeccionadas con productos locales.

Carlos Soto Fraticelli contó en entrevista radial que su esposa fue quien se percató del robo cuando iba camino a su trabajo a eso de las 6:50 a.m.

“Ella bajaba como todos los días a trabajar y se percata que el foodtruck no está. Me llama llorando obviamente porque es nuestro sustento y donde nos buscamos el pan de cada día. En ese momento yo no lo podía creer, te soy sincero, yo me monté en la guagua esmandao [sic] y hasta que no llegué, yo me quedé prácticamente en shock. Yo podía esperar que como todo comerciante que lo escalaran, pero jamás en la vida de que lo robaran”, manifestó Soto Fraticelli (WKAQ-580).

Buenos dia.. porfavor le pido de todo corazón que nos ayuden En la noche o en la madrugada de hoy nos robaron nuestro... Posted by Master Burger on Monday, April 12, 2021

Durante la noche de ayer y la mañana de hoy se compartió información en redes sociales que indicaba que el carretón se había hallado durante un operativo de la Policía en una residencia en Dorado, pero Soto Fraticelli descartó que eso fuera cierto.

“Hay mucha especulación. Como vieron el allanamiento de Dorado y eso, pero en verdad así confidencias como tal no hemos recibido. El CIC tiene el caso, pero no me han dado ninguna llamada. No tengo información confirmada”, acotó el comerciante.

El operativo se desarrolló en la urbanización Haciendas de Dorado donde la Policía ocupó varios vehículos que, presuntamente, se utilizaban para cometer delitos. No obstante, no se informó que el carretón de Soto Fraticelli estuviera en los predios allanados.

Por su parte, el director de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón, teniente Félix Fuentes, indicó que tomaron conocimiento de los hechos y de inmediato abrieron una investigación que consiste en una búsqueda entre los pueblos de Toa Alta, Corozal y Dorado.

“Exhortamos a la ciudadanía de aquí de Toa Alta, Corozal, Dorado, que por favor se comuniquen con nosotros porque este foodtruck está en esta área de nosotros. Esta familia que se estaba ganando el pan dignamente le hurtaron un foodtruck y estamos haciendo un esfuerzo incansable para ver si damos con él”, expresó el teniente en entrevista radial (WKAQ-580).

Mientras, Soto Fraticelli estableció en que cualquier persona que tenga información se comunique confidencialmente con la Policía al (787) 343-2020 o a los siguientes números telefónicos: (787) 324-8455, (939) 219-8683, (787) 452-1166.

“Todo el que pueda cooperar, confidencial, se le dará recompensa o lo que sea. Yo esté vacío o como esté lo que quiero es que aparezca. Está toda mi vida. Hay mucho dinero invertido ahí, como para que venga un charlatán a hacer lo que hizo”, puntualizó.