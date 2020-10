El comisionado de la Policía Henry Escalera confirmó este lunes que comenzó a hacer ajustes en sus planes de trabajo para hacer frente a la reciente ola criminal que afecta el país, a la vez que exhortó a los ciudadanos a cooperar con las autoridades para esclarecer los recientes casos de asesinatos.

Los datos de la Uniformada sostienen que en lo que va de octubre han asesinado a 42 personas, mientras que septiembre cerró con 45 asesinatos. La cifra total de asesinatos en lo que va de 2020 asciende a 418, 83 menos que en 2019.

El asesinato más reciente ocurrió anoche en la avenida 65 de Infantería en San Juan, donde ultimaron a balazos a una joven de 19 años.

“Se impartieron instrucciones a los comandantes de las 13 áreas policiacas porque vamos a adelantar los días libres. Vamos a tener de jueves, viernes, sábado y domingo turnos de 12 horas", estableció el comisionado a El Nuevo Día. “Sí ha habido un aumento (en los crímenes violentos) y lo vamos a trabajar para minimizar los efectos secundarios que tienen en las organizaciones criminales”, añadió.

Pese a que Escalera reconoció que la isla enfrenta una racha de crímenes violentos que ha levantado preocupación, defendió que las estadísticas de asesinatos están por debajo que las del año pasado.

Cuestionado sobre si la baja en crímenes violentos que imperó hasta agosto responde a las medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19, Escalera dijo primero que ambas cosas no tenían relación, pero luego cambió su versión.

“No es por la pandemia que tenemos asesinatos menos", dijo. “Yo no digo que no tiene que ver, yo lo que estoy diciendo es que a través de tres años consecutivos se ha bajado la incidencia en asesinato y delitos tipo 1″, reclamó posteriormente.

Asimismo, señaló que hay casos en los que la Policía no puede prevenir, como son aquellos que se producen por acecho o que ocurren en las residencias de los ciudadanos.

“Tenemos en cada área unas situaciones particulares de cada área y ha habido unos asesinatos el fin de semana pasado que son por acecho y hay algunos en los que la prevención ha sido bien difícil porque han sido dentro de residencias y por acechos”, estableció.

Sobre el asesinato de una mujer el sábado en Hato Rey a segundos de pasar una patrulla de la Policía por la misma escena del crimen, el comisionado negó que en Puerto Rico prevalezca una cultura de falta de respeto a las autoridades.

“Hay gente que respeta la Policía de Puerto Rico, hay gente que respeta las normas y las leyes, pero hay personas -como en todo país- que no respetan las leyes y por eso usted ve la criminalidad. Ahí estaba la Policía, pasó una patrulla y eso lo que dice es que hay un plan de trabajo, que hay presencia policiaca en estas áreas y que surgió de momento, la Policía hizo un viraje y continúo la persecución", estableció.

¿Hay una guerra entre narcotraficantes?

Preguntado sobre si los recientes asesinatos están vinculados a una guerra por el poder los puntos de droga en el país, Escalera no fue específico.

No obstante, dijo que el 48% de las muertes violentas que han ocurrido en lo que va de año han sido por sustancias controladas, mientras que un 23% de las muertes están relacionadas a venganzas o rencillas y un 6% a discusiones.

“Siempre ha habido guerra de organizaciones criminales por droga", respondió a la vez que indicó que la División de Inteligencia de la Policía ha recibido información “valiosa" que ayudará a esclarecer los casos.

La violencia de género

Por otra parte, Escalera exhortó a los ciudadanos a reportar ante la Policía cualquier incidente de violencia de género que detecten en su vecindario, ya que, según él, la investigación de algunos casos apunta a que los problemas entre los involucrados no son recientes.

“Muchos de estos asesinatos son dentro de un hogar, son la misma pareja. Hago un llamado a los vecinos y amistades de estas personas a que cuando vean este tipo de conducta que llamen a la Policía y evitar que ocurran", subrayó.

Las cifras de la Policía sostienen que en lo que va de año 38 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 36 son adultas y dos son menores.

Asimismo, rechazó que la Policía y el resto de entidades gubernamentales llamadas a atender la violencia de género, como la Procuradora de las Mujeres, no se comuniquen.

Dijo que el plan de la Uniformada para contener la violencia de género consta, entre otras cosas, de charlas y actividades de prevención. No mencionó otras medidas específicas.

“Yo apuesto a hacer los ajustes, apuesto a la ciudadanía comprometida y no es la primera vez que hay un alza por varios asesinatos. Eso no quiere decir que no vamos a atender estas situaciones con la seriedad que amerita", acotó.