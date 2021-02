La Policía intervino ayer con una “corrida” de motoras donde habían entre 300 a 500 personas aglomeradas en el sector Cantera de San Juan tras una convocatoria de “El Rey Charlie”.

El evento clandestino fue calificado por el director del Negociado de Tránsito de la Policía, Gaby Pérez, como un “degenere” ante la gran cantidad de violaciones a la ley en las que incurrían las personas que allí se encontraban durante horas de la noche de ayer, pese al toque de queda establecido para controlar el COVID-19.

“Después que salieron de la actividad empezó el degenere que siempre ellos acostumbran. No tienen ningún grado de responsabilidad y no observan ningún artículo de la ley. Ellos cometen sinnúmero de violaciones durante este tipo de corrida. Allí no había ningún tipo de medida de seguridad (contra el COVID-19) estaban allí dentro todos aglomerados”, narró Pérez quien estuvo hasta altas horas de la noche en la intervención policiaca.

PUBLICIDAD

El inspector le indicó a El Nuevo Día que durante la intervención se ocuparon seis vehículos todoterreno (fourtrack), dos motoras y se expidieron 275 boletos de tránsito.

“Los boletos fueron porque la mayoría de este tipo de motoras que ellos utilizan la ley establece que tienen tablillas, pero tienen que tener inspección, tiene que sacar el marbete. Se dieron boletos porque no utilizaban casco, no utilizaban los reflectores que tienen que utilizar en horas nocturnas, cambio de carril indebido, no se detienen ante la señal del Policía. No usaban la vestimenta correcta que se supone que sea un jacket con manga larga, botas que le cubra el tobillo, un pantalón que le cubra hasta el tobillo. Ellos pasan sobre las áreas verdes, sobre las aceras, conducen en contra del tránsito [...]”, resaltó el oficial.

La actividad fue descrita por la Policía como el tradicional evento que hacen los aficionados de vehículos todoterreno donde compiten, entre otras cosas, con “chillar gomas” y maniobras con los vehículos.

“Ellos habían hecho las publicaciones en las redes sociales. Después lo removieron de las redes para que no le diéramos seguimiento a la actividad, pero comoquiera hicimos un plan de trabajo”, indicó Pérez.

Sostuvo, sin embargo, que no pudieron arrestar a nadie porque cuando iban a intervenir con las personas estas huían en las motoras y fourtracks en dirección contraria o se escondían.

“Entrando al sector Cantera cuando se realizaban las intervenciones ahí brincaban las isletas y se iban por la avenida Barbosa para huir. Ellos no asumen responsabilidad a la conducción de este tipo de vehículo de motor. Y más que los fourtracks no están permitidos”, señaló el inspector.

Según el oficial, el Departamento de Salud tiene la oportunidad de investigar los hechos y, si consigue suficiente evidencia, podría denunciar a El Rey Charlie por haber convocado a una corrida con cientos de personas aglomeradas en medio de la orden ejecutiva que prohíbe más de 10 personas en un mismo espacio cerrado y sin distanciamiento social.