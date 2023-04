Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investigan el asesinato de Luis Rubén Ortiz Ventura, de 51 años y miembro del Cuerpo de Bomberos municipales de Vieques, luego que personas reportaron el hallazgo del cuerpo en el sector El Líbano del barrio Santa María, en Vieques.

La teniente Glenda Román, de la División de Homicidios del CIC de Fajardo, explicó a El Nuevo Día que investigan la muerte de Ortiz Ventura como un asesinato. En principio, el informe preliminar catalogó el deceso del hombre de 51 años como una “muerte sin determinar”.

La investigación preliminar sostiene que llamadas al cuartel de Vieques de la Uniformada, recibidas a las 10:30 a.m., alertaron sobre un cuerpo en el interior de una residencia en el mencionado barrio. Los agentes que respondieron encontraron a Ortiz Ventura en el pasillo de su casa en madera.

El documentó resaltó que los agentes vieron lo que parecía ser una herida de bala en el hombro derecho de la víctima. En entrevista con este medio, posteriormente, Román confirmó que se trata de un asesinato.

“Sí, el cuerpo de la víctima presenta una herida de bala en el hombro derecho, por lo que la investigación que llevamos es de asesinato. El fiscal Christian Román (de la Fiscalía de Fajardo) ya emitió la boleta. En estos momentos no contamos con un móvil preliminar. Estamos en una etapa bien preliminar, pero estamos investigando”, señaló la oficial.

La teniente Román añadió que ocuparon varios casquillos de bala en una área cercana a la residencia de Ortiz Ventura, quien vivía solo y quien fue identificado por su padre, Esteban Ortiz Torres. Los agentes también encontraron un impacto de bala en la fachada de la casa.

“Realizamos entrevistas en la zona pero, de momento, no contamos con un móvil. La víctima era una persona que llevaba unos 27 años como miembro de los Bomberos de Vieques, que no tenía problemas ni situaciones con nadie, de acuerdo con las entrevistas realizadas. Era una persona tranquila, no tenía expediente criminal y en nuestros sistemas no aparece que tuviese una licencia de portación o que fuese dueño de un arma de fuego”, subrayó Román.

La oficial dijo que aunque el cuerpo fue reportado cerca de las 10:00 de la mañana, es posible que la muerte de Ortiz Ventura ocurriera antes de dicha hora, posiblemente, durante la noche anterior. El cuerpo de Ortiz Ventura será transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quienes certificarán la hora, causa y manera de su muerte.

De momento, el asesinato de Ortiz Ventura sería la cuarta muerte violenta que se registra en la isla municipio en lo que va del año.