El director de la División de Crímenes del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de la Policía, Rolando Trinidad, rechazó este miércoles un aumento en los casos de secuestros en Puerto Rico, a la vez que indicó que la información que trasciende en las redes sociales sobre estos supuestos incidentes “carece de veracidad".

De acuerdo con el oficial, en lo que va de año solo se han reportado dos secuestros en la isla. El primero ocurrió el 19 de marzo, cuando dos hombres secuestraron y asesinaron a la empresaria Rosa Castillo Carranza en la PR-31, del barrio Caimito, sector Hoyo Frío, en Juncos.

El otro incidente se desarrolló el pasado jueves, 17 de septiembre, en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, donde una joven identificada como Rosimar Rodríguez Gómez, de 20 años, fue secuestrada por desconocidos frente a su residencia. Los familiares de la perjudicada denunciaron que la misma fue ingresada a la fuerza en un vehículo descrito como una guagua blanca, de cuatro puertas y con cristales oscuros.

PUBLICIDAD

El oficial no mencionó, sin embargo, un supuesto carjacking que ocurrió anoche a eso de las 10:50 p.m. en la carretera PR-738 intersección con la PR-1 en Cayey, cuando una mujer que estaba detenida en el lugar fue interceptada por dos hombres que iban abordo de un carro color negro. Posteriormente, la secuestraron y le robaron su vehículo. La perjudicada “tuvo la oportunidad de escaparse” y fue localizada en el Barrio La Plata, en Aibonito.

Tras el incidente de Toa Baja, diversas publicaciones en las redes sociales han alertado sobre un supuesto aumento en los secuestros a través de toda la isla y sobre una alegada guagua blanca que se utiliza para este tipo de delito. Trinidad dijo que dicha información no es correcta.

“En las redes sociales se comunican cosas que tienen veracidad y otras que no tienen veracidad. La realidad es que se debe ir a las fuentes oficiales y en estos momentos es que básicamente en Puerto Rico no estamos como en el estado de México. En Puerto Rico el año pasado no ocurrió ningún secuestro, en 2017 hubo tres, en 2016 hubo uno y este año llevamos dos que son el del jueves y el de la realtor. O sea, no tenemos un país donde comúnmente ocurren este tipo de delitos gracias a Dios”, estableció en una entrevista radial (WKAQ -580 AM).

Trinidad aseguró que durante esta semana no se han reportado nuevas querellas de secuestros, por lo que exhortó a los ciudadanos a mantener la calma y mantenerse informado con las fuentes oficiales.

PUBLICIDAD

“Son personas que venden historias y las tiran a las redes sociales y crean preocupación genuina entre la ciudadanía, pero en realidad es que eso no está ocurriendo”, dijo.

Cuestionado sobre la procedencia de esta información en las redes sociales, el oficial indicó que alguien pudo haber notado algún movimiento extraño en alguna zona de la isla y, por consiguiente, alertar a sus familiares y amigos.

“Alguien, quizás, notó algún movimiento sospechoso y tomó la fotografía y comenzó a hacer unas alertas en las redes sociales, pero al momento la Policía no ha recibido ninguna querella de secuestro que envuelva una van blanca o que envuelva cualquier tipo de vehículo”.

Las publicaciones relacionadas a los supuestos secuestros coinciden con la desaparición de varias personas durante los pasados días. Aunque algunas han sido localizadas por las autoridades, de otras todavía se desconoce su paradero.

Por ejemplo, la Policía busca a buscan a la menor Richmarie Agosto Brito, de 17 años, quien desapareció el 16 de septiembre del edificio de 85 del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan.

Ante estos casos, la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó a la Policía y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a que investiguen los pormenores de estos incidentes para, entre otras cosas, garantizar seguridad a las víctimas.

“Dado todos los mensajes que se están cursando en las redes sociales, relacionado a situaciones con menores de edad, le solicité a la @OPMpr investigar en coordinación con @PRPDNoticias”, sostuvo la primera ejecutiva a través de su cuenta de Twitter.