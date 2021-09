La tranquilidad de la mañana del pueblo de Las Marías se trastocó este lunes cuando fueron encontrados a la orilla de la PR-407 los cuerpos de dos hombres amordazados y amarrados.

Este hallazgo no es algo común en este municipio, ya que desde un trágico caso de violencia de género en el 2014, cuando un hombre asesinó a su esposa y luego se suicidó, no se habían reportado muertes violentas de índole criminal en este pueblo del oeste de la isla.

“Eso es una cosa que, pues, uno no se espera porque vivimos en un la tranquilidad de un pueblo, con ambiente sano... y que pase esto en el pueblo, es fuerte”, expresó el alcalde Edwin Soto a El Nuevo Día.

“Hace como siete años que no pasaba algo como esto. En aquel momento fue por un terrible caso de una pareja... aquí no se ve eso de la criminalidad violenta, como de drogas, que se ve en otros lugares”, agregó.

El ejecutivo municipal fue a la escena, en la orilla de la PR-407 del barrio Alto Sano, para ver si las víctimas eran residentes en su pueblo.

Soto aseguró que solo pudo ver a uno, pues el cuerpo del otro estaba boca abajo. Por lo que sabe hasta el momento, sospecha que son vecinos de otro pueblo.

“Parece que los ejecutaron ahí porque la gente del área dice que escucharon detonaciones”, comentó Soto.

Según la investigación preliminar, en la escena se encontraron casquillos de bala.

Los cuerpos baleados estaban “amarrados y amordazados”, informó la Policía. Aún no han sido identificados, pero fueron descritos como dos hombres de entre 25 y 30 años.

“Esto no es común aquí. Da muchísima pena y preocupa a uno. Aunque no sean de Las Marías, que pase algo como esto y que usen nuestro pueblo, no son buenas señales”, manifestó Soto.

El crimen que estremeció al pueblo hace siete años

Las Marías no se había estremecido con un crimen desde que el 9 de octubre de 2014 Héctor Beauchamp Ramos, de 51 años, asesinó con un machete a su esposa, Nereida Santiago Soler, de 48.

Luego, Beauchamp Ramos se quitó la vida en el mismo cuarto de la residencia, donde el hijo de la pareja, de 17 años de edad, encontró a sus padres sin vida.

“Yo no escuché nada, pero cuando salí pa’ la carretera a mandar a mis nietos para la escuela, mi sobrino me llamó y me dijo: ‘¡Tía, tía! ¡Me quedé sin padres!’. Y yo le digo: ‘Pero, ¿por qué si los carros están ahí?’. Y me dice: ‘¡Están muertos!’”, narró en el 2014 a El Nuevo Día Milagros Santos Soler, hermana mayor de la occisa y quien vivía en el sótano de la casa donde ocurrieron los fatales hechos.

Dos años antes, en el 2012, se registró un asesinato en Las Marías, que en aquel momento fue el primero en al menos cinco años.

En ese caso, David Rullán Acevedo fue asesinado a balazos mientras se encontraba en el Colmado San Miguel, en el barrio Bucarabones.

Según la pesquisa, en el interior del negocio se suscitó una discusión que finalizó cuando una persona le realizó tres disparos a Rullán Acevedo. Después se supo que el altercado surgió de una diferencia por una apuesta en un juego de billar.

Por el crimen fue acusado Alexis Pimentel Miguel, quien estuvo prófugo por dos años, hasta que fue apresado en el 2014 en relación a un carjacking.

Guerra entre bandos

Mientras, el doble asesinato de esta madrugada ocurre en momentos en que el área policiaca de Mayagüez, a la que pertenece Las Marías, es la región de la Uniformada un mayor aumento de asesinatos.

Afectado hace meses por una guerra entre bandos por los controles de puntos de drogas, sin contar las dos muertes de hoy, la región policiaca de Mayagüez presentaba 13 asesinatos más que el año pasado, con un total de 29, en lo que iba del 2021 hasta ayer, domingo.

“Necesitamos que nos refuercen más la presencia de policías para tener más vigilancia. Las Marías es un pueblo grande con 16 barrios que están distantes y queremos que siga siendo un pueblo tranquilo”, clamó el alcalde.