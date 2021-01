“Me la mató“.

Con estas palabras reaccionó Elba Iris Santos, la madre de Angie Noemí González Santos, la enfermera que apareció sin vida esta madrugada en Coamo, al enterarse que la pareja de su hija confesó que la había asesinado.

La mujer de 29 años había sido reportada como desaparecida por el propio autor de los hechos el 15 de enero. Desde ese día, la progenitora de la víctima se mantuvo activa en las redes sociales para dar con el paradero de la enfermera que fue vista por última vez en Barranquitas.

En uno de los mensajes, Santos urgió a sus amigos en la red social Facebook a que informaran a las autoridades si conocían dónde estaba su hija, quien era madre de tres niñas.

“La última vez q la vieron fue saliendo de su trabajo a las 7am en Bayamón. El último q habló con ella por teléfono dijo q fue cerca de 9 a 10 am y q ella dijo q estaba en Barranquitas por La Vega”, escribió sobre quien trabajaba como cuidadora en un hogar de adultos mayores en Bayamón.

Por favor les pido q compartan este mensaje. Mi hija esta desaparecida. La última vez q la vieron fue saliendo de su... Posted by Elba Iris Santos on Friday, January 15, 2021

La madre de la víctima reside en Estados Unidos y al día siguiente de la desaparición se mostró incrédula y desesperada, a la vez que defendió a su hija de los rumores sobre las razones de su desaparición.

“Busquenla así sea en otros pueblos. Loca por llegar a PR y buscarla así sea a pies. Ella no se pudo desaparecer así no más. Alguien tiene q saber de ella”, expresó. “Estoy adolorida, frustrada, preocupada, sin fuerzas, pensativa, agobiada, sumamente triste, con deseos de gritar, pero el coraje y el amor a mi hija y mis nietas va hacer q yo no descanse hasta saber de su paradero”, dijo en otra publicación.

Gracias a todos por las oraciones. Aun no se sabe nada del paradero de mi hija. Tengo un dolor en el alma terrible.... Posted by Elba Iris Santos on Saturday, January 16, 2021

Esta mañana, el teniente Héctor Maldonado indicó en una entrevista radial (WKAQ 580) que llegaron hasta el lugar de los hechos luego de que la pareja de la víctima, identificado como Roberto Félix Rodríguez Díaz, de 35 años, había confesado el asesinato. El cuerpo fue localizado en el barrio Coamo Arriba en la carretera PR-555, kilómetro 4.8, en el mencionado municipio.

De acuerdo con unas publicaciones de la madre de González Santos, el padre de las tres hijas de la víctima era descrito por algunas personas como “el matón, el malo, el loco”. Santos aseguró que su hija y el individuo estaban separados.

“Cada quien tiene q decir pero eso es lo q no aporta en nada para q mi hija aparezca sana y salva”, escribió sobre esos comentarios.

Hay especulaciones del paradero de la guagua y celular de Angie Noemi González . Son solo especulaciones pq no han... Posted by Elba Iris Santos on Sunday, January 17, 2021

Rodríguez Díaz, quien es mecánico de profesión, habría matado a su esposa el mismo día en que la reportó desaparecida, según la investigación preliminar. Actualmente, permanece arrestado por la Policía en espera de la radicación de cargos correspondientes.