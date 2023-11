La Policía investiga dos querellas de timo y estafa radicadas por una mujer y su madre de 65 años, residentes en Trujillo Alto, quienes denunciaron haber sido estafadas por otra fémina que dijo ser “millonaria” y que les podía donar $500,000.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, las víctimas enviaron más de $70,000 a la timadora mediante la aplicación PayPal, pero nunca recibieron la donación que se les prometió.

Una de las querellantes, de 42 años, hija de la sexagenaria, alegó a la Policía que, para marzo de 2020 conoció a una mujer en un avión de JetBlue y que comenzaron una relación de amigas. Agregó que, con el tiempo, la mujer, presuntamente, le dijo que era millonaria y que podía donarle $500,000, pero que debía pagar $500 por concepto de sellos, abogados y Hacienda, según la Uniformada.

Tras la proposición, la querellante dijo que realizó pagos a través de PayPal, que ascendieron a $68,000, un monto al cual se le suma otros $1,978 cobrados por PayPal, para un total de $69,978. Sin embargo, tras darle varias excusas en relación a la demora para entregarle el dinero, la presunta millonaria dejó de comunicarse con la perjudicada el pasado 6 de abril y nunca le envió los $500,000.

“Mientras iba realizando los mismos (pagos), la sospechosa siempre tenía una excusa para seguir atrasando los cheques, como, por ejemplo, que estaban cogiendo interés para tener más dinero, o que Hacienda los estaba reteniendo. Luego, con la pandemia (de COVID-19), le dijo que no había personal para atenderla, entre otras excusas”, agrega el reporte preliminar de la Uniformada.

En cambio, la otra perjudicada de 65 años, manifestó que, conoció a la supuesta millonaria a través de su hija y que le realizó pagos por $3,000, una cantidad que se le suma $87.90 cobrados por PayPal para un total de $3,087.90. De acuerdo con la sexagenaria, estas transacciones eran con el fin de recibir unos cheques por donación de $500,000, lo cual nunca sucedió, según reportó la Policía.

La agente Elisa Stabile, del distrito policiaco de Trujillo Alto, investigó preliminarmente y refirió ambas querellas al personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para que continúen con la pesquisa.

Consejos para no caer en estafas

Precisamente, el sargento Juan Márquez Torres, director de la División de Propiedad y Fraude del CIC de Carolina, explicó a El Nuevo Día que estas estafas mediante el envío de dinero por aplicaciones electrónicas son bastante común, por lo que exhortó a los ciudadanos a estar alertas.

“Han llegado muchos (fraudes). Lo que pasa es que muchas de estas transacciones cuando vamos a verificar, que las vamos a investigar, las transacciones se han recibido fuera de Puerto Rico y de Estados Unidos, en países como México y la República Dominicana y ya ahí la Policía no tiene jurisdicción en cuanto a la investigación porque casi siempre las transacciones son por PayPal”, dijo.

“Esas transacciones son complicadas porque PayPal no queda en Puerto Rico y tarda mucho. Entonces, si está fuera de jurisdicción, pues no tenemos ya manera de investigar”, abundó.

Por ello, dijo que es importante que los ciudadanos no envíen dinero a otras personas sin conocerlos. “Mi consejo es que verifiquen antes de enviar pagos a esas personas, que verifiquen si no estén siendo buscadas por la Policía (por fraude u otro delito). Lo más importante y primordial: no enviar dinero sin conocer a la persona”, puntualizó el sargento.