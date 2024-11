Más de 7,000 policías estarán en la calle el día de las elecciones en turnos de 12 horas

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

En una conferencia de prensa en el Cuartel General en Hato Rey , López Figueroa indicó que la Uniformada está lista no solo para trabajar el día de los comicios electorales, sino también este domingo, cuando están pautados los cierres de campaña de los distintos partidos y candidatos.

“En las elecciones generales, que son el 5 de noviembre, habrá un personal asignado para trabajar en las actividades nocturnas de ese día. Siempre, en todo momento, va a haber presencia policíaca. Aquí no hay vacaciones, no hay días libres, no hay horas compensatorias para trabajar. Todo el personal va a estar trabajando en toda la isla en las 13 áreas policíacas”, aseveró López Figueroa en la rueda de prensa.