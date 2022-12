La Policía movilizó este martes varios grupos de trabajo a través de distintos pueblos con la intención de dar con el paradero de la joven de 18 años Jeitniuska Muriel Rivera, quien pudiera estar privada de su libertad.

La teniente Iramaris Morales, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó a El Nuevo Día que, como parte de la pesquisa, su oficina no descarta ninguna posibilidad respecto al móvil de la desaparición de la joven, entre ellas el secuestro.

Muriel Rivera fue descrita como de tez blanca, 5′3″ de estatura, cabello y ojos marrones, y una cicatriz debajo del ojo izquierdo. Además, el informe de las autoridades resalta que la joven padece de una condición de salud mental, razón por la que se activó ayer la alerta Ashanti.

“Ahora mismo hay varios grupos en diferentes pueblos corroborando la información que llegue. No se descarta nada. Se está trabajando toda la información que llega, como si fuera cierta”, señaló la oficial vía telefónica.

PUBLICIDAD

Sobre la consideración del móvil de secuestro, la teniente se limitó a compartir que intentan validar si “aunque se fue voluntaria (la joven) podría estar retenida y que por su condición (de salud mental) no tenga la opción de moverse”.

Morales no añadió más detalles para no afectar la investigación y la oportunidad de dar con el paradero de Muriel Rivera.

Según la Uniformada, la madre de la joven fue quien alertó sobre su desaparición. La fémina indicó que su hija salió del residencial Luis Llorens torres vestida con pantalón color azul y camisa roja.

“Realmente, la señora madre no aportó mucho más en relación con algún tipo de amistad que tuviera en algún pueblo específico, no tiene teléfono por lo que no hay forma de localizarla tratando de rastrear el teléfono. La información que tenemos por parte de la familia y la mamá es muy vaga”, describió la teniente.

“No obstante, sí se han estado recibiendo confidencias desde ayer y todas se han trabajado. Incluso, anoche de madrugada hubo personal trabajando las confidencias”, agregó.

De tener alguna información que pueda ayudar a las autoridades, puede llamar al 787-343-2020, al Sistema de Emergencia 9-1-1 o al (787) 793-1234 extensión 2200.