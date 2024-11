Muere un caballo en un accidente de tránsito en Arecibo

Un equino falleció el miércoles en la PR-129, sector Víctor Rojas II en Arecibo luego de que fuese impactado por una conductora al cruzar subitamente la vía pública.

Según un informe de la Policía, la mujer transitaba en dirección hacia Lares cuando el caballo cruzo la carretera provocando que lo impactara con la parte frontal de su vehículo.

En el accidente, la conductora resultó ilesa y fue atendida por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal.

La remisión del equino estará a cargo del personal de la Oficina de Manejo de Emergencia Municipal de Arecibo.

La muerte de este caballo ocurre a pocos días que se reportara la muerte de otro equino, de nombre Chily, en un accidente de “hit and run” en ese mismo municipio.

En ese caso, el jinete de Chily, Luis “Wiso” Centeno, estaba participando de una cabalgata familiar cuando “de la nada, sale un carro y me lleva enreda’o. Me mata mi caballo, me golpeó y se fue la fuga”, narró Centeno, en entrevista telefónica.

Centeno sufrió golpes en el rostro y cabeza por la caída, pero está convencido de que está con vida porque Chily lo salvó de sufrir el impacto directamente.

“Me salvó la vida. Se dio cuenta. Como que se imaginó algo y levantó las orejas. Se paró y recibió el cantazo. Se dio cuenta y me salvó la vida. Me salvó la vida. No lo dudo que me salvó la vida”, manifestó.

Tras el impacto, en cuestión de instantes, Centeno pudo ver cómo falleció Chily, a quien tuvo por aproximadamente año y medio.

“Él se trató de levantar para verme. Cuando me vio, ahí mismo se murió. Él me buscó y cuando vio que me levanté, ahí mismo murió...”, contó Centeno, antes de que el llanto le cortara la voz.