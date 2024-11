“Me salvó la vida”: emotivo relato de jinete sobre cómo un conductor se fue a la huida tras atropellar a su caballo

Un jinete de 55 años de edad reclama justicia por la muerte de su caballo atropellado por un conductor que se fue a la huida en Arecibo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:14 p.m. del pasado sábado, en la carretera PR-681, a la altura del barrio Islote, en Arecibo.

Luis “Wiso” Centeno relató a El Nuevo Día que era la primera vez que iba a Arecibo en su caballo Chily, para participar de una cabalgata familiar.

“De repente, de la nada, sale un carro y me lleva enreda’o. Me mata mi caballo, me golpeó y se fue la fuga”, narró Centeno, en entrevista telefónica.

Centeno sufrió golpes en el rostro y cabeza por la caída, pero está convencido de que está con vida porque Chily lo salvó de sufrir el impacto directamente.

“Me salvó la vida. Se dio cuenta. Como que se imaginó algo y levantó las orejas. Se paró y recibió el cantazo. Se dio cuenta y me salvó la vida. Me salvó la vida. No lo dudo que me salvó la vida”, manifestó.

Tras el impacto, en cuestión de instantes, Centeno pudo ver cómo falleció Chily, a quien tuvo por aproximadamente año y medio.

“Él se trató de levantar para verme. Cuando me vio, ahí mismo se murió. Él me buscó y cuando vio que me levanté, ahí mismo murió...”, contó Centeno, antes de que el llanto le cortara la voz.

De acuerdo con Centeno, por lo rápido que ocurrieron los hechos, no pudo observar la descripción del vehículo. Mientras, otros presentes en la cabalgata le dijeron que se trató de un “carrito pequeño azul”.

“Dejó el bumper azul en el sitio”, apuntó Centeno, quien dijo no haber recibido información alguna departe de la Policía con relación a la investigación.

La Comandancia de la Policía para la región de Arecibo indicó que la querella fue radicada indicaba que el vehículo se fue a la huida.