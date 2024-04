No descartan que mujer asesinada en Humacao haya sido confundida con otra persona

“No tengo ningún móvil, así que no descarto ninguno”, destacó Rivera.

El coronel observó “una gran cantidad de balas”, incluyendo de rifle, que usualmente se ve en escenas de narcotráfico. Pero, debido a que el historial de Lugo Díaz y de su entorno no hay algún caso de esa índole, Rivera no descarta que su vehículo Toyota Scion, del año 2010 y color blanco, haya sido confundido por los sicarios con el de otra persona.

“Era un vehículo con tintes, así que no puedo descartarlo (que haya sido confundido). Eso es parte del proceso. No puedo concentrarme en algo porque me cierro. Esperamos que hoy baje alguna información que nos diga ‘ese es el carril por el que vamos a correr’”, apuntó Rivera.